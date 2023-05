Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Volleyballerinnen der TuS Alsenz stehen bis Jahresende noch vor einem strammen Programm. In der Rheinhessenliga bestreiten die Damen noch insgesamt fünf Spiele. Los geht’s am Wochenende. Und auch die Jugend, zuletzt bereits in der U18 erfolgreich, spielt noch um den Titel.

Am Samstag will das Team von Trainer Peter Heß den aktuell guten Tabellenplatz, Rang zwei, bei der TSVgg Stadecken-Elsheim II verteidigen. In zwei Wochen, am 26. November, treffen die TuS-Damen zu