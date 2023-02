Die Alsenzer U15-Volleyballerinnen haben mit ihrem fünften Platz bei der Landesmeisterschaft am vergangenen Wochenende den bislang größten Erfolg im Jugendbereich der TuS eingestellt. Nun wollen die Damen in der Rheinhessenliga in zwei Heimspielen ebenfalls aufhorchen lassen.

TuS-Abteilungsleiter Peter Heß spricht von einem „guten fünften Platz“, mit dem das Alsenzer U15-Team von der Rheinland-Pfalz-Jugendmeisterschaft in Bad Kreuznach zurückkam. Damit wurde der bisher größte Erfolg im Jugendbereich aus dem Jahr 2019 (U14) eingestellt.

Insgesamt sechs Mannschaften spielten in Vierer-Teams auf kleineren Spielfeldern den Titel des Landesmeisters aus. Die TuS bekam es dabei, als „krasser Außenseiter“, mit den „Volleyball-Hochburgen beziehungsweise den in ausgesuchten Vereinen konzentrierten Talent-Spielgemeinschaften des Landes“ zu tun, sagte Heß.

Gegen Rheinlandmeister VC Mendig musste sich die TuS mit 0:2 (18:25. 11:25) geschlagen geben. Ein ähnliches Bild bot sich dann in der Begegnung gegen Pfalzmeister TV Rodenbach (0:2; 8:25, 16:25).

Sieg gegen die Westerwald Volleys

Die TuS-Mädchen, die erst seit acht Monaten gemeinsam trainieren, zeigten aber nach dem verpassten Sprung ins Halbfinale im Spiel um Platz fünf gegen die höher eingeschätzte SG Westerwald Volleys, dass sie mithalten können. Es war ein hart umkämpftes Match, das erst im dritten Abschnitt entschieden wurde. Die Nordpfälzerinnen holten sich am Ende mit einem 2:1 (22:25, 25:22, 16:14) den vielumjubelten fünften Platz bei den Landesmeisterschaften.

Am Samstag steht nun der Heimspieltag der TuS-Damen auf dem Programm. In der Volleyball-Rheinhessenliga erwartet Alsenz ab 13 Uhr die Teams der TG Mainz-Gonsenheim. Die Gastmannschaften kommen mit der Empfehlung, Spitzenreiter Nieder-Olm am letzten Spieltag fast geschlagen zu haben (jeweils 2:3).

Gleich im ersten Spiel treffen die Nordpfälzerinnen, derzeit Tabellenzweiter, auf die punktgleiche TGM Mainz-Gonsenheim IV. Das Hinspiel in Gonsenheim ging nach teils äußerst knappen Sätzen mit 3:1 an die TuS. In der zweiten Begegnung trifft Alsenz dann auf die fünfte Mannschaft der Mainzerinnen, die in den vergangenen Wochen mit guten Ergebnissen und sechs Punkten aufhorchen ließ. Im dritten Spiel des Tages treffen die beiden Gästemannschaften aus Gonsenheim aufeinander.