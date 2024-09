Am 14./15. September startet die Volleyballsaison. Die Riege der Turn- und Sportgemeinde Alsenz, in diesem Jahr exakt 50 Jahre alt geworden, geht mit einigen Veränderungen und neuen Herausforderungen in die neue Spielzeit.

Gründungsmitglied und Urgestein Peter Heß, als Aktiver, Abteilungsleiter und Trainer für die TuS aktiv, hat sich mit nun 65 Jahren im Mai aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen.