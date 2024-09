Ein gelungener Saisonstart für das Volleyball-Damenteam der TuS Alsenz in der Rheinhessenliga: Bis auf den viel zu kleinen Kader passten die anderen Parameter am vergangenen Sonntag, um einen 3:1-Erfolg beim TuS Gaulsheim nach Hause zu bringen.

Sämtliche drei beteiligten Teams (Gaulsheim/ Alsenz/ Osthofen) hatten so ihre Probleme damit, spielerisch einigermaßen gut in die neue Saison zu kommen. Die TuS Alsenz hatte im Vorfeld interveniert und erreicht, dass statt in der extrem niedrigen Rheinauenhalle in der großen Sporthalle der Rochus Realschule plus in Bingen-Büdesheim gespielt wurde.

Auch Gaulsheim konnte seinen eigentlich großen Stamm nicht vollständig präsentieren. Dementsprechend gab es ziemlich enge Satzergebnisse, wobei die Nordpfälzerinnen oft die besseren Nerven zeigten.

Am Samstag folgt ein Heimspieltag

Alsenz lag im ersten Satz ständig hinten, kämpfte sich am Ende heran und holte sich den Abschnitt noch mit 26:24. Ein anderes Bild im zweiten Satz, den die TuS von Beginn an im Griff hatte und mit 25:16 relativ locker ins Ziel brachte. Der Durchhänger kam im dritten Abschnitt, in dem Alsenz ständig hinterherlief und mit 19:25 die Segel streichen musste. Die TuS vertraute auf ihren Sechser-Kader, konnte im vierten Satz einen kleinen Vorsprung bis zum Ende halten und sich mit 25:23 den Satzgewinn und damit den 3:1-Sieg holen. Die Erleichterung und Freude über die nicht unbedingt erwarteten drei Punkte war groß.

Für die TuS geht es am Samstag gleich mit einem Heimspieltag in der Alsenzer Sporthalle weiter. Über die Anstoßzeit (zwischen 12 und 15 Uhr) und die Spielreihenfolge wird aktuell noch verhandelt. Gegner sind der stark eingeschätzte Verbandsliga-Absteiger SV Spabrücken und Aufsteiger TSVgg Stadecken-Elsheim III. Einige Spielerinnen von Stadecken haben bereits Erfahrungen in der Rheinhessenliga gesammelt (Stadecken II) und sollten nicht unterschätzt werden. Für Alsenz gilt: Jeder Punkt zählt, zumal erneut mindestens drei Spielerinnen fehlen werden.