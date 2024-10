Toller Erfolg für die Fußballer des Evangelischen Diakoniewerks Zoar Rockenhausen: Beim Kleinfeld-Turnier am Meisenheimer Bodelschwingh Zentrum hat die Werkstatt für beeinträchtigte Menschen den ersten Platz belegt. Auf roter Erde konnte die Mannschaft von Trainer Christian Mohr alle fünf ausgetragenen Partien gegen Meisenheim I (2:1), Mainz (1:0), Idar-Oberstein (3:1), Bad Kreuznach (2:0) und Meisenheim II (8:0) gewinnen. „Die Jungs haben das super gemacht. Wir sind richtig stolz. Und uns haben sogar noch zwei sehr gute Spieler gefehlt“, lobte Mohr, der seit 2006 als Schreiner in der Produktion tätig ist und zusammen mit Christian Steitz und Thorsten Denne die Fußballteams des Diakoniewerks trainiert, seine Schützlinge. Das Bild zeigt die erfolgreiche Zoar-Werkstatt-Mannschaft in Meisenheim mit dem Siegerpokal mit (hinten von links) Betreuer Sascha Wuttke, Marvin Braband, Abdel Benhamou, Tobias Cambeis, Dennis Fuchs, Marcel Hass, David Stephan und Trainer Christian Mohr sowie (vorne von links) Manuel Katlewski, Niklas Lechner, Johannes Cornelius und Joey Henkensmeier.