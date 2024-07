17 Tore fielen in den drei nur 45 Minuten dauernden Partien des zweiten Spieltages des „Helles“-Steuerwald-Gedächtnisturniers der Spielvereinigung Gauersheim. Am Ende setzte sich die favorisierte TSG Zellertal durch und erreichte das Halbfinale am Sonntag.

Im ersten Spiel trafen der SV Obersülzen II und die TSG Albisheim, beides B-Ligisten, aufeinander. Die TSG legte los wie die Feuerwehr. Nach 90 Sekunden nutzte Silas Schneider einen Abwehrfehler zum 1:0. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Dennis Henz glich aus (9.). Albisheim stand zwar in der Abwehr nicht immer sicher, war aber in der Offensive effektiver und verdiente sich deshalb den Sieg. Der fiel durch Treffer von erneut Schneider (15.), Anton Ruffing (23.) und einen durch Kevin Link verwandelten Foulelfmeter mit 4:1 noch recht deutlich aus.

Obersülzen II geriet dann gegen die klassenhöheren Zellertaler nach einer Ecke durch Rico Sprenger (3.) in Rückstand, drehte aber zunächst das Spiel. Nach schöner Einzelleistung traf Torben Sachse zum 1:1 (9.) und bereitete auch das 2:1 durch Daniel Staiber vor. Danach übernahm die TSG das Kommando und kam durch ein Eigentor zum 2:2-Ausgleich (30.). Ein Hattrick innerhalb von sieben Minuten durch Routinier Alexander Kinsvater (32., 35., 39.) brachte den Zellertalern dann noch den 5:2-Sieg.

Auch der Gastgeber hat noch Halbfinalchancen

Gegen Albisheim machte Zellertal schnell klar, wer Herr im Hause ist und ging durch Christian Ochsner in Führung (3.). Kinsvater stellte mit dem 2:0 (13.) die Weichen früh auf Sieg und ließ auch gleich noch das 3:0 (15.) folgen. Das konterte Albisheim aber direkt mit dem 1:3 durch Maximilian Frison (16.), konnte den Favoriten aber nicht mehr ins Wanken bringen, der durch Jonas Höschle sogar noch auf 4:1 erhöhte (36.).

Neben Zellertal hatte sich bereits SG Westhofen/Gundheim fürs Halbfinale (Sonntag ab 15 Uhr) qualifiziert. Der dritte Teilnehmer wird am Freitag ab 19 Uhr zwischen TuS Stetten, SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil und der U19 des TSV Gau-Odernheim ausgespielt. Der noch freie Platz geht an den besten Gruppenzweiten (zur Zeit die SpVgg Gauersheim).