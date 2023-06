Der Ball rollt wieder: Traditionell steigt Anfang Juli die Albisheimer Sportwoche. Erneut spielen ab Montag zwölf Teams auf dem Rasenplatz der TSG um den Turniersieg.

So langsam sind nicht nur die Fußballteams aus dem Donnersbergkreis nach einer nicht einmal vierwöchigen Pause wieder ins Training eingestiegen. Das Eröffnungsspiel bei der Albisheimer Sportwoche mit Teilnehmern unter anderem aus der Landes- und Bezirksliga bestreiten der SV Alsenborn aus der Bezirksliga Westpfalz und der VfR Grünstadt, der in der kommenden Runde in der Landesliga Ost eine gute Rolle spielen will. Beide Teams sind in der Gruppe A, die noch vom Verbandsliga-Absteiger TuS Steinbach 07 komplettiert wird. Anpfiff des Eröffnungsspiels ist am Montag um 18.40 Uhr. Direkt im Anschluss gibt es dann ein rheinhessisches Duell in der Gruppe B: Landesligist RWO Alzey trifft um 20.20 Uhr auf den TV Flonheim-Lonsheim (B-Klasse). Drittes Team der Gruppe ist Donnersberg-Bezirksligist SG Rockenhausen/Dörnbach.

Am Mittwochabend ab 18.40 Uhr geht es weiter mit den Duellen VfL Gundersheim (Bezirksliga Rheinhessen) gegen Veranstalter TSG Albisheim, die zusammen mit der TSG Kaiserslautern in der Gruppe D spielen. Außerdem spielt die SG Rockenhausen/Dörnbach gegen RWO Alzey.

Die Gruppe C startet am Freitag, 7. Juli, 18.40 Uhr. Vorjahresfinalist SV Kirchheimbolanden trifft dabei auf den ASV Winnweiler. Drittes Team ist Bezirksligist SV Obersülzen. Um 20.20 Uhr spielt der TuS Steinbach gegen den VfR Grünstadt.

Die jeweiligen Gruppensieger qualifizieren sich für die Halbfinals, die für Dienstag, 18. Juli, 18.40 Uhr beziehungsweise 20.20 Uhr, angesetzt sind. Finaltag der Sportwoche ist der Freitag, 21. Juli. Um 18.40 Uhr findet das Spiel um Platz drei und im Anschluss gegen 20.20 Uhr dann das Endspiel statt. Vorjahressieger TSV Gau-Odernheim, der im Finale 2022 den SV Kirchheimbolanden mit 4:1 bezwang, hat diesmal keine Mannschaft für die Sportwoche gemeldet.