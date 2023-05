Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit mehr als drei Jahren leidet der Schulsport am Nordpfalzgymnasium erheblich. Aber nicht der Pandemie wegen. Die NPG-Turnhalle in Kirchheimbolanden ist ein Sanierungsfall, weil zwei Jugendliche mutmaßlich gezündelt haben. Das Duo muss sich ab Donnerstag in Rockenhausen vor Gericht verantworten. Der Tatvorwurf wiegt schwer.

Rund 70 Feuerwehrleute hätten an jenem Frühsommer-Freitagabend sicherlich Besseres zu tun gehabt. Die Einsatzkräfte aber mussten am frühen Abend des 21. Juni 2019 ihre Pläne knicken