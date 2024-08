Pünktlich zum Residenzfest: Zum ersten Mal haben Festbesucher die Möglichkeit, die Turmstufen der protestantischen Peterskirche zu erklimmen. Über den Dächern Kirchheimbolandens gibt es außerdem mehr als nur die schöne Aussicht zu genießen, verrät vorab Presbyter Erich Morschhäuser.

Die Idee kam bei einer Präsentation der protestantischen Kirchengemeinde beim Maimarkt. Als Gewinn bei einem Kirchenrätsel gab es eine Turmbesteigung in der mittelalterlichen Peterskirche zu gewinnen. „Und sehr viele Menschen haben sich dafür interessiert“, so Erich Morschhäuser vom Presbyterium. Nach diesem Probelauf sollen die Turmführungen erstmals beim Residenzfest angeboten werden.

Am Samstag und Sonntag jeweils von 18 bis 21 Uhr können Interessierte in geführten Gruppen von sechs bis acht Personen den Turm bis in Höhe des Fensterstockwerks über den Glocken besteigen und von dort eine spektakuläre Aussicht über Kibo genießen. Auf dem Weg nach oben gibt es einen Zwischenstopp auf dem Dachboden über dem Kirchenschiff. Dort soll der Orgel-Jubiläumswein aus dem Jahr 2016 an einem großen Tisch verkostet und auch zum Verkauf angeboten werden.

Riesling in bester Qualität

„Wir hatten eigens zum Orgel-Jubiläum bei Boudier-Koeller 2016 einen Riesling abfüllen lassen, der Erlös vom Verkauf war für die Orgelsanierung bestimmt“, so Morschhäuser. Doch dann kam Corona und alle Feierlichkeiten und Verkaufsmöglichkeiten fielen aus. „Weil der Wein ja nun schon ein paar Jahre liegt, haben wir eine Expertise von einer Weinfachfrau anfertigen lassen und sie hat eine nach wie vor hervorragende Qualität bescheinigt. Der Wein kann genossen und auch verkauft werden“, so Morschhäuser.

Zum Probieren gibt es bei der Turmbesteigung allerdings nur einen kleinen Schluck, denn wer die Stufen erklimmen will, muss fest auf seinen Füßen stehen, die im Übrigen auch in bequemen und stabilen Schuhen stecken sollten. „Die Turmbesteigung erfordert an manchen Stellen ein wenig Umsicht und ein wenig Fitness und Beweglichkeit muss schon mitgebracht werden“, so Morschhäuser.

Eine Sonnenuhr gibt Rätsel auf

Bevor es nach der Weinprobe über drei Holztreppen vorbei an den Glocken bis zum Aussichtsrundgang geht, wird Morschhäuser den Besuchern auch noch verraten, warum mitten in dem Kirchenschiff, völlig überdacht und zugebaut, eine Sonnenuhr zu finden ist. Parallel zu den Turmaufstiegen findet in der protestantischen Peterskirche auch in diesem Jahr die musikalisch-optische Installation „Pop meets Gott“ statt. Dabei erklingen von Freitag bis Sonntag ab jeweils 18 Uhr bekannte Lieder in der illuminierten Kirche, die allesamt etwas mit Gott, Glauben oder Kirche zu tun haben. Wer dabei in Bewegung kommen möchte, darf das tun. In diesem Jahr ist das Thema „God is a DJ“. Am Freitag wird während der Kulturnacht zu jeder vollen Stunde ab 18 Uhr zum Rudelsingen in die Kirche eingeladen.

Info und Anmeldung

Die Turmbesteigung wird für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren auf eigene Gefahr angeboten. Die Führung dauert etwa 45 Minuten. Voranmeldungen sind erforderlich bei Erich Morschhäuser, Telefon 06352 78 93 60, per Handy 0177 649 8569 oder per E-Mail unter fam.morschhaeuser@t-online.de. Spenden werden erbeten für die Restaurierung der Mozart-Orgel.



Infos über „Pop meets Gott“ gibt es bei Gemeindediakon Gerhard Jung, Telefon 06352 70 67 016 oder 0177 86 99 516 oder per E-Mail: gerhard.jung@evkirchepfalz.de, Instagram: popmeetsgott.