Am Wochenende gibt es im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof noch einmal die Gelegenheit, sich den literarisch-musikalischen Abend zu Ehren von Kurt Tucholsky anzusehen. Außerdem kommt die Kabarettistin und Musikerin Lucy van Kuhl.

Die Inszenierung von „Lerne lachen, ohne zu weinen“ des Ensembles vom Theater Blaues Haus würdigt den Satiriker, Schriftsteller und Journalisten Kurt Tucholsky anlässlich seines 130. Geburtstags. Dieser war eigentlich schon 2020, wegen der Pandemie musste die Aufführung jedoch nach hinten verschoben werden. Premiere war vergangenen Oktober; am Sonntag, 5. März, wird „Lerne lachen, ohne zu weinen“ noch einmal präsentiert. Los geht es um 20 Uhr.

Lucy van Kuhl am Sonntag

Die Kabarettistin Lucy van Kuhl gastiert am Sonntag, 6. März, 20 Uhr, im Blauen Haus. Sie zeigt in ihrem neuen Programm „Dazwischen“, dass der Dazwischen-Zustand etwas Aufregendes hat. Schließlich befinden wir uns alle im „Dazwischen“ zwischen Geburt und Tod. Es geht auch nicht immer um ein Entweder-Oder, sondern auch mal um ein Sowohl-Als-Auch. Wir sind alle Persönlichkeiten mit vielen Facetten, keiner hat nur eine. Auf ihre humorvoll-nachdenkliche Art erzählt und besingt van Kuhl Situationen aus dem Leben. Sensible Chansons und knackig-pointierte Kabarett-Lieder bringt sie mit. Weitere Infos zu der Kabarettistin gibt es hier. Ticket-Reservierung: reservierung@neuerlandweg.de.