Der TTF-Nachwuchs muss sich nur den TTF Frankenthal geschlagen geben, feiert aber einen 6:4-Sieg gegen den VfL Duttweiler.

Die Pfalzmannschafsmeisterschaften der Jugend 12 sind eine Schau nach den jüngsten Nachwuchstalenten im Tischtennissport. Für die Verbandsverantwortlichen heißt es dann auch: Wer ist interessant für den Pfalz-Kader? Im südwestpfälzischen Contwig spielten auch die TTF Rockenhausen um den Titel der besten Pfalzmannschaft.

Die Klasse der Jugend 12 hat sich in den vergangenen Jahren in der Pfalz sehr positiv entwickelt. Vor Jahren gab es noch pfalzweit eine Liga mit wenigen Mannschaften, die gegeneinander spielten. Weite Fahrtwege waren für die Tischtennis-ABC-Schützen an der Tagesordnung. Doch das hat sich mittlerweile geändert. Auch im hiesigen Tischtennisbezirk Westpfalz Nord, der, grob gesagt, den Raum Kaiserslautern und den Donnersbergkreis umfasst, gibt es mittlerweile fünf Mannschaften. Neben den TTF Rockenhausen sind dies auch die TTG Bruchmühlbach-Miesau, TTV Jettenbach, TTC Brücken und den TTV Marienthal.

Mit 14:2 Punkten Meister

In der Bezirksliga Nord wurden die Rockenhausener mit 14:2 Punkten Meister. Mit Gustav Großmann haben sie einen Spieler in ihren Reihen, der im Spitzenpaarkreuz alle 14 Einzelpartien für sich entschieden hat. Linus Wolf hat im Spitzenpaarkreuz nur eine von zehn Partien verloren. Jonas Griese (6:8-Siege), Till Gasner (6:6) und Hannes Bauer (1:1) kamen ebenfalls zu Einsätzen bei den Rockenhausenern. „Die für die meisten erste Saison ist super gelaufen. Die Meisterschaft ist ein großer Erfolg für die Jungs“, meint Daniel Heintz von den TTF Rockenhausen, der auch bestätigt, wie gut die Saison für die TTF-Truppe bisher lief. „Alle haben eine gute Saison gespielt und sich vor allem weiterentwickelt.“

Während bei der Jugend 19 keine Pfalzmannschaftsmeisterschaft gespielt wird – die U19 hatte in diesem Jahr eine gemeinsame Pfalzliga zustande gebracht und bereits die beste Mannschaft des Verbands ermittelt –, traten die TTF Rockenhausen nunmehr im Final-Four gegen die Meister der übrigen drei Tischtennisbezirke an. Gespielt wurde gegen die TTF Frankenthal, den TTC Höhfröschen und den VfL Duttweiler. „Beim Final-Four sind wir klarer Außenseiter“, sagte Heintz im Vorfeld.

Aus Final-Four wurde eine Dreierkonkurrenz

Am Ende des Tages wurde aus einem Final-Four doch nur eine Dreierkonkurrenz, weil der TTC Höhfröschen seine Mannschaft zurückzog. Die Rockenhausener gestalteten ihre erste Partie ausgeglichen. Gegen den VfL Duttweiler, Meister des Tischtennisbezirks Vorderpfalz Süd, gab es einen 6:4-Sieg. Nach einem 1:1 in den Doppeln gab es für Gustav Großmann einen Sieg im Spitzenpaarkreuz. Sowohl Großmann als auch Linus Wolf, hatten gegen Max Theobald keine Chance, unterlagen deutlich in drei Sätzen. Das hintere Paarkreuz mit Jonas Giese und Hannes Bauer jedoch gewann jeweils beide Spiele souverän und sicherte so einen 6:4-Sieg.

Weil Duttweiler seine Auftaktpartie gegen die TTF Frankenthal deutlich mit 1:9 verlor, spielte Rockenhausen gegen Frankenthal um den Titel, musste jedoch gewinnen. Dass die Frankenthaler noch eine Nummer zu groß waren, zeigte sich dann aber. Nur teilweise konnte Rockenhausen Schritt halten, ein Satzgewinn gelang nicht. Großmann spielte gegen Frankenthals Finn Morgenthaler zwar drei enge Sätze, der Gewinn eines Durchgangs sprang jedoch nicht heraus.

Am Ende des Tages stand ein Vizemeistertitel zu Buche, der eine glänzende Saison krönt und zeigt, dass es nur eine Mannschaft in der Pfalz gibt, die zur Zeit noch weiter vorne ist als die TTF Rockenhausen.