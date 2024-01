Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während in Winnweiler bereits Pfalzliga-Tischtennis gespielt wird, versuchen die TTF Rockenhausen weiter, nach dem Scheitern in der Relegation zur 2. Pfalzliga West im vergangenen Jahr, eine Liga nach oben zu kommen. Am Wochenende gab es einen Derbysieg gegen den ASV Höringen, mit dem die TTF an den Spitzenteams der Bezirksoberliga dranbleiben.

„Leider sind wieder zwei Spieler ausgefallen“, so klang Ilja Kratschmer vom TTC Winnweiler noch vergangene Woche. Eben diese Thematik zog sich bereits durch die gesamte Saison. Umso überraschender,