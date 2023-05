Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Meisterlich und aufstiegsreich war die vergangene Saison für die Tischtennisspieler des TTC Winnweiler. Die Damen schafften abermals den Klassenerhalt in der Oberliga Südwest, die Herren spielen nach dem Aufstieg in der kommendem Saison in der 1. Pfalzliga so hoch wie nie zuvor.

17 Siege und nur ein Remis hatte der TTC Winnweiler bis zum coronabedingten Saisonabbruch in der 2. Pfalzliga West aufzuweisen. „Wir hatten schon gehofft, unter die besten Drei zu kommen, vielleicht