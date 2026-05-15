Wie geht es weiter beim TTC Winnweiler? Sportlich erlebte die Mannschaft nicht ihre besten Phasen. Und jetzt fehlt auch noch Spitzenspieler Ilja Kratschmer.

Dem Abstieg des TTC Winnweiler aus der 1. Pfalzliga folgte eine schwache Hinserie in der 2. Pfalzliga West, aber eine umso stärkere zweite Saisonhälfte in diesem Jahr. Nunmehr jedoch verlässt Topspieler Kratschmer Winnweiler, den er mit seinen starken Leistungen in dieser Saison mit davor bewahrte, tiefer in den Abstiegsschlamassel zu rutschen, auch wenn der TTC Winnweiler immer wieder in der abgelaufenen Saison ersatzgeschwächt antrat. „Für uns wäre die Einführung der Vierermannschaften bereits in der nächsten Saison sehr gut gewesen“, meint TTC-Vorstandsmitglied Gunter Franck. Das, was einige laute Stimmen in der Pfalz nicht oder später wollen, würde Franck ob der schwierigen personellen Lage gerne sofort einführen.

„Wir sind auf der Suche nach Neuzugängen. Sollten wir da keinen Erfolg haben, müssten wir in der nächsten Saison einen Neuaufbau in der Kreisliga beginnen“, erklärt Franck. Er verweist darauf, dass Ilja Kratschmer Oberliga spielen möchte und zum TTC Nünschweiler wechselt, Steffen Hager wechselt an seinen neuen Wohnort nach Kirchheimbolanden, Lars Haag weilt ein Jahr in Südamerika, werde aber voraussichtlich danach wiederkommen. „Die anderen Spieler der ersten Mannschaft wollen wegen anderer Hobbys nicht immer spielen. Die meisten Spieler der zweiten Mannschaft sind nicht gut genug für die Pfalzliga“, erklärt Franck. Ein Schicksal, das einige Vereine in der Pfalz teilen. Immer wieder gibt es Akteure – das zeigen auch die Statistiken vieler Teams in der Pfalz –, die nicht oder nicht regelmäßig spielen können oder wollen.

Neuzugänge nicht in Sicht

So verlassen mit die besten Spieler die Mannschaft des TTC Winnweiler, Neuzugänge sind zumindest noch nicht in Sicht. „Vor ein paar Wochen sah es noch so aus, als bekämen wir zwei sehr gute neue Spieler hinzu, dann wären wir Meisterschaftsfavorit gewesen. Aber das hat sich leider doch zerschlagen.“ Statt vieler Neuzugänge heißt es nun, das restliche Personal zusammenhalten.

Was tut sich noch während der Wechselfrist auf? Gibt es Möglichkeiten, an Spieler zu kommen? Eine Frage, der sich viele Vereine gegenübersehen, jedoch meist ohne Ergebnisse. Denn viele Spieler sind in ihren Vereinen tief verwurzelt, teilweise sogar in der Form, dass sie zu Arbeitskreisen oder dem Vorstand der Vereine gehören. Es gibt kaum Sportarten, in denen es noch weniger Vereinswechsel gibt als im Tischtennissport. Auf der aktuellen Wechselliste stehen nur einige wenige Namen. Winnweiler spielt darin, zumindest was die Neuzugänge angeht, keine Rolle.

Die Folgen einer Abmeldung

Doch was hätte eine Abmeldung des TTC Winnweiler in der 2. Pfalzliga West zur Folge? Jedenfalls würde ein weiterer Platz in der Liga frei. Da ohnehin schon alle Teilnehmer der Relegationsrunde, nämlich der TTC Bann, der TV Rammelsbach und die BTTF Zweibrücken, ohne Aufstiegsspiele aufsteigen, greift die Nachfüllregelung. Dann hätte die SG Hochspeyer Glück, die dann als Neunter der abgelaufenen Saison in der 2. Pfalzliga West den freien Platz des TTC Winnweiler einnehmen würde, obgleich sie sportlich zu den Absteigern gehört. Sportlich wäre dann nur der SV Mörsbach II aus der 2. Pfalzliga West abgestiegen.