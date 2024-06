Sehr erfolgreich beendete der TTC Albisheim die Tischtennis Meisterschaftsrunde 2023/24.

In der Bezirksoberliga holte die erste Mannschaft mit Maik Weber, Thorsten Neu, Claudia Schröder, Manuel Klein, Uwe Drumm, Andreas Walter und Hartmut Rücker nach drei Siegen in der Vorrunde nur noch zwei Remis in der Rückrunde, erreichte aber mit 9:27 Punkten Platz acht der zehn Mannschaften und somit den Klassenverbleib.

Die zweite Mannschaft holte als Aufsteiger in der Bezirksklasse Nord in der Rückrunde 7:11 Punkte und konnte mit insgesamt 16:20 Punkten den sechsten Platz von zehn Mannschaften und damit den souveränen Ligaverbleib feiern (Aufstellung: Benjamin Schmitt, Lena Walter, Mathias Albrecht, Holger Dautermann, Daniel Hesse, Wallfred Steinbrecher und Thomas Barz).

Steigerung in der Rückrunde

Die dritte Mannschaft ging als Aufsteiger eine Klasse tiefer, aber mit gleichem Ziel in der Kreisliga Nordwest an die grünen Tische. Nach Platz fünf nach der Vorrunde steigerte sich das Team in der Besetzung André Schenk, Bernd Wunderlich, Pascal Weber, Falk Breu, Cedric Schertel und Christian Lepper und belegte den vierten Platz mit 13:15 Punkten.

Ähnlich erfolgreich war die vierte Mannschaft mit Ronald Zelt, Christiane Dexheimer, Gunter Brandmeyer, Silas Pfeiffer und Dirk Fuisting in der Kreisklasse A Nordwest, die mit 15:17 Punkten auf dem sechsten Platz landete und als Aufsteiger somit den Klassenverbleib feiern konnte.

Jugend verbessert sich

In der Kreisklasse B Nord spielten die fünfte und sechste Mannschaft. Die fünfte Mannschaft (Philomena Vatter, Jürgen Tullius, Michael Gluchowski, Clemens Lunkeit und Nick Mezger) kam auf Platz fünf mit 22:14 Punkten. Die sechste Mannschaft (Manfred Rech, Sören Seibert, Jochen Frickenhaus, Dirk Günther, Tobias Bruns, Hermann Stabel, Carola Zewinger, Tobias Weth, Michael Trapp und Florian Wind) beendete die Saison mit 7:29 Punkten auf Rang acht.

Die Jugendmannschaft mit Yannick Stabel, Samuel Balthasar, Philip Weber, Paul Zinck, Lenard Sossong, Lenny Stephan, Fynn Schenk und Nicolas Heißler spielte in der U19-Bezirksklasse West und konnte die magere Bilanz von nur einem Sieg der Vorrunde auf drei Erfolge in der Rückrunde verbessern. Platz sieben mit 9:23 Punkten lautete die Endplatzierung. Damit ließ die Mannschaft zwei Teams hinter sich.