Eigentlich sind sie „Gegner“. Derbys zwischen dem TSV Dörnbach und dem FV Rockenhausen waren bei den Zuschauern stets beliebt. Doch ab dieser Saison spielen die erste und die zweite Mannschaften der Vereine in der neuen SG Rockenhausen/Dörnbach zusammen.

„Das ist ja so, als würden Bayern München und 1860 zusammengehen“, kommentiert jemand auf Facebook zu der Bekanntmachung der neuen Spielgemeinschaft zwischen dem FV Rockenhausen und der TSV Dörnbach. Bei Torsten Walter, Schriftführer von Dörnbach, und den Vorständen Thorsten Trost vom FVR und Patrick Enkler von dem TSV ruft das ein Schmunzeln hervor. „Das kann man schon ein bisschen so sehen“, sagt Enkler mit Blick auf die spannenden Partien und die kleine Rivalität zwischen dem Stadtteil Dörnbach und der Rockenhausener Fußballmannschaft. „Und natürlich wären für die Zuschauer viele weitere Derbys in den nächsten 20 Jahren spannender, aber das geht leider an der Realität vorbei.“

In der vergangenen Saison hatte der TSV Dörnbach bereits eine Spielgemeinschaft mit der zweiten Mannschaft vom SV Gundersweiler in der B-Klasse. „Das hat auch alles super geklappt“, betont Walter. Allerdings wollte Gundersweiler nicht, dass die Spielgemeinschaft auf die erste Mannschaft ausgeweitet wird. Was Walter und Enkler auch völlig legitim finden. Aber genau deswegen haben sie dann Kontakt mit dem FVR aufgenommen. Und natürlich auch aus dem Grund, dass es für die Vereine immer schwieriger wird, Kinder und Jugendliche zu finden, die sich langfristig an einen Club binden. Dafür gebe es zu viele andere Möglichkeiten und Ablenkungen.

Ein Jahr lang wird getestet

Die Verhandlungen dauerten auch nicht lange, schildert Trost: „Wenn Dörnbach nicht bei uns angerufen hätte, hätten wir das früher oder später von uns aus gemacht. Die Leute kennen sich, jeder weiß, was der andere geleistet hat.“ Die komplette erste und zweite Mannschaft von Rockenhausen und Dörnbach werden nun also unter dem Namen SG Rockenhausen/Dörnbach zusammengelegt. Das Modell ist schon langfristig angelegt, soll aber dennoch zunächst ein Jahr getestet werden.

Die erste Mannschaft wird von Tim Gabelmann und Co-Trainer Christian Schirrmann trainiert, dabei werden sie von den Dörnbacher Patrick Enkler und Nico Scheuermann unterstützt. Die zweite Mannschaft trainiert Mirco Meier vom FV Rockenhausen zusammen mit Matthias Kehrt von dem TSV.