Führungswechsel bei der TSG Zellertal: Wolfgang Dörr (67) gibt das Amt des Ersten Vorsitzenden bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch, ab 20 Uhr, in jüngere Hände. Dörr, seit frühester Jugend als Übungsleiter bei den Schwimmern aktiv, hat die TSG, die mehr als 700 Mitglieder in vier Abteilungen zählt, 30 Jahre als Vorsitzender geführt. Am Freitag, 19 Uhr, veranstaltet die TSG einen Abschiedsabend zu Ehren Dörrs im Evangelischen Gemeindehaus in Harxheim.