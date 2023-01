Die TSG Zellertal mit Mannschaftsführerin Silke Ermel wünschte sich im Vorfeld des Auswärtsspiels beim TTV Edenkoben einen Punkt. Mit dem 5:5 in der Damen-Oberliga-Südwest war sie daher einverstanden. Vor Schneechaos auf den Straßen hatte Ermel hingegen keine Angst.

Dem Schneetreiben sah Ermel gelassen entgegen. „Anneli Heintz spielt wieder. Sie hat es von Leimersheim nicht weit nach Edenkoben“, meinte Ermel vor der Partie und hoffte auf freie Straßen auf der Fahrt in die Südpfalz, die am Ende dann auch meist gegeben waren. Und vor Ort holte die TSG Zellertal im elften Spiel den 14. Saisonpunkt. Damit rückte die TSG an die Spitzenteams vom VfL Duttweiler und Klassenprimus SV Windhagen heran, die jedoch weniger Spiele absolviert haben, als die Zellertaler.

„Sie sind wirklich wie wir früher, total ausgeglichen auf jeder Position“, meinte Ermel vor der Partie über den Gegner. Bei Edenkoben, das häufig die Aufstellung rotiert, fehlte die verletzte Carolin Bollinger. Mit dem Einsatz der talentierten TTV-Nachwuchsspielerin Vivienne Zimmermann rechnete Ermel aber schon vor der Partie.

Diefenbach sorgt für starke Einzelbilanz

„Es war wieder ein Samstagskrimi“, sagte die Mannschaftsführerin nach dem Remis, das sich bereits frühzeitig anbahnte. Wirklich absetzen konnte sich kein Team. Dem 1:1 nach den Doppeln, Christel Diefenbach und die wiedergenese Anneli Heintz siegten gegen Zimmermann und Stephanie Lintz, folgte eine ausgeglichene Partie. Das einzige Fünfsatzspiel des Abends bestritten Edenkobens Topspielerin Elena Stock und TSG-Kapitänin Ermel. Die Zellertalerin musste nach 1:2-Satzrückstand ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren.

Gegen Edenkobens Talent Zimmermann gewann sowohl Sylke Bayer als auch später Silke Ermel in vier Sätzen. Diefenbach punktete als einzige TSG-Spielerin in den Einzeln doppelt. Die mehrfache deutsche Seniorenmeisterin baute damit ihre Einzelbilanz auf 18:4 aus.

Fünf Heimspiele in Folge ab 12. Februar

Während sie gegen Stephanie Lintz klar in drei Sätzen gewann, benötigte sie gegen Melina Ferdinand vier Sätze. Dass es am Ende trotz 5:4-Führung nicht zum Sieg reichte, war zum einen dem Umstand geschuldet, dass Edenkobens Spitzenspielerin Elena Stock am Samstagabend nicht zu besiegen war, zum anderen aber auch, der Tatsache, dass Anneli Heintz auch in ihrem zweiten Einzel das Nachsehen hatte.

Für Zellertal folgt eine längere Spielpause, ehe sie fünf Mal in Serie zu Hause spielen. Nächster Gegner ist am 12. Februar der TTC Mühlheim-Urmitz/Bhf II.