Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es wird mächtig schwer für die TSG Zellertal in dieser Runde den Klassenerhalt in der Tischtennis-Oberliga-Südwest zu schaffen. Zu groß ist der personelle Aderlass in dieser Spielrunde. Mit Anneli Heintz droht nun eine Spielerin lange auszufallen.

„Wir rechnen zumindest mal in der Hinrunde, vielleicht sogar in der ganzen Saison nicht mehr mit ihr“, erzählt TSG-Mannschaftskapitän Silke Ermel. Auch Sabine Becker droht länger