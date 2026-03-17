Das Saisonziel Nichtabstieg hat die TSG frühzeitig erreicht, jetzt läuft die Kür. Die Herren des TTC Winnweiler machen es spannend.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende rangiert die TSG Zellertal weiter auf einem der Topränge in der Oberliga Südwest. Als Tabellendritter geht sie nunmehr in die beiden abschließenden Partien gegen den TTV Berschweiler und den TTC Nentershausen. Mindestens der fünfte Rang wird es am Saisonende werden, wenn die ärgsten Konkurrenten im Kampf um den dritten Tabellenrang vom TTV Edenkoben und dem TTC Nentershausen zum Saisonabschluss nicht allzu erfolgreich sind. Das Saisonziel Nichtabstieg war in dieser Saison bereits frühzeitig gesichert.

Im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten vom RSV Klein-Winternheim gab es am vergangenen Samstag eine 2:8-Auswärtsniederlage. „Es war ein tolles Oberligaspiel, auch für die vielen Zuschauer. Es gab schöne Ballwechsel zu sehen“, meinte TSG-Mannschaftsführerin Silke Ermel nach der Partie. Bei der 2:8-Niederlage brachen nicht nur die beiden verlorenen Doppel zu Beginn dem TSG Zellertal das Genick, sondern auch gleich vier Niederlagen im Spitzenpaarkreuz. „Die sind leider schneller als wir“, brachte es Ermel kurz und knapp auf den Punkt, weshalb gegen Julia Sloboda und Maya Bangel weder für sie, noch für Teamkollegin Sylke Bayer etwas drin war. Nur gegen Bangel gewannen beide einen Satz. Erst beim Stande von 0:8 gelang der TSG der erste Punkt, den zuvor Anneli Heintz in ihrer Partie gegen RSV-Akteurin Carolin König bei einer Fünfsatzniederlage noch knapp verpasst hatte. Schultz gewann gegen König mit 3:0-Sätzen, im Anschluss besiegte Anneli Heintz noch Theresa Zabel mit dem gleichen Ergebnis. „Sie haben beide sehr gut gespielt“, lobt Ermel ihre Teamkolleginnen.

Hitziges pfälzisch-saarländisches Duell

Einen Tag später, beim vorletzten Saisonheimspiel in eigener Halle, gegen den 1. FC Saarbrücken-TT, gewann Zellertal mit 6:4. „Es war wie immer ein pfälzisch-saarländisches, hitziges Spiel“, meint Ermel. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder nickelige Duelle zwischen den beiden Teams. „Sylke Bayer und ich haben vorne alles gewonnen“, freut sich Ermel über eine makellose Bilanz im Spitzenpaarkreuz. Dennoch blieb die Partie knapp. „Tanja Schultz hat dann hinten den Deckel drauf gemacht“, freute sich Ermel über den Punkt zum 6:3.

Auch wenn der TTC Winnweiler in der 2. Pfalzliga West der Herren schon seit einigen Wochen den Klassenverbleib gesichert hat, gelang dem Team ein überraschender Sieg. Gegen den TTC Höhfröschen, der als Tabellendritter eine starke Saison spielt, gewann Winnweiler in eigener Halle mit 9:7. Gegen das Team von Ex-Nationalspielerin Tanja Krämer gewann Winnweiler, einen Spieltag vor Saisonende Tabellensechster, zwei Doppel zum Auftakt. Einzig gegen die deutsche Mixed-Meisterin Krämer hatten Winnweilers Topspieler Ilja Kratschmer und Lars Haag wenige Chancen. Gleichwohl gewannen beide gegen Höhfröschens Defensivspieler Heiko Dreßler. Winnweiler führte zwischenzeitlich mit 6:2.

Am Ende wird es knapp

Am Ende wurde es dennoch knapp, weil danach nur noch Haag und Carsten Wiegand ein Einzel gewannen. So ging es doch noch ins Abschlussdoppel, das Kratschmer mit Stephan Gehringer gegen den jungen Ivan Leikom und Tanja Krämer nach 0:2-Satzrückstand im fünften Durchgang gewannen. Zum Saisonabschluss spielt Winnweiler am kommenden Sonntag in eigener Halle gegen den TTV Siegelbach und kann womöglich dann sogar noch einen Rang nach oben klettern.