Zwischen der SG Bolanden/Dannenfels II und der TSG Zellertal II geht es im direkten Duell darum, die ersten Punkte einzufahren. Drei Mannschaften können sich bislang an der Spitze behaupten. Die TSG Kerzenheim zeigt eindrucksvoll, dass sie nicht nur in der Liga siegen kann. Auf die Elf von Michael Uhl wartet nun der nächste Kracher.

Die gute Nachricht für die Zweitvertretung der TSG Zellertal und die neu formierte Spielgemeinschaft von Bolanden und Dannenfels vorab: Noch eine Liga tiefer kann es nicht gehen. Dabei ist es egal, wie viele Spiele man verliert und wie viele Gegentore fallen. Immerhin wird mindestens eines der beiden, gemeinsam mit dem SV Dielkirchen, abgeschlagenen Teams jetzt die ersten Punkte der noch jungen Saison einfahren.

Bislang sieht die Statistik ernüchternd, fast schon erschütternd aus. Die SG II musste in zwei Spielen 14 Gegentreffer hinnehmen. Viel besser sieht es auch bei der TSG-Reserve nicht aus. Torhüter Joshua Schwarz wird zu oft im Stich gelassen, musste in vier Partien 20-mal hinter sich greifen. Unter der Woche feierte er seinen 23. Geburtstag – vielleicht gelingt es seinen Kollegen, ihm ein nachträgliches Geschenk zu bereiten und Gegentore zu verhindern.

Partie in Kirchheimbolanden neu terminiert

Die dritte Truppe ohne Punktgewinn, der SV Dielkirchen, sollte es am Donnerstag schon mit dem SV Kirchheimbolanden II zu tun. Die Partie aber ist auf Mittwoch, 29. September, verlegt worden. Die Reserve der Kreisstädter konnte bisher alle Spiele für sich entscheiden. Kaum anzunehmen, dass Dielkirchen ein Stolperstein gewesen wäre.

Das nächste Spitzenspiel für die TSG Kerzenheim lässt nach deren furiosen Pokalauftritt am Dienstag nicht lange auf sich warten. Am Sonntag gastiert die Elf von Trainer Uhl beim Tabellenführer SV Gundersweiler II, der allerdings bereits zwei Spiele mehr auf dem Buckel hat als der Rest der Liga. Vier Siege und ein Unentschieden sollten dennoch Warnung für den Aufstiegsaspiranten sein, die Qualität der Gundersweilerer nicht zu unterschätzen.

Dass die Equipe aus Kerzenheim das Zeug hat, eine Klasse höher mitzuhalten, bewies sie am Dienstag. Nachdem die Mannschaft um Spieler und Vorstandsmitglied Björn Wenz in der ersten Runde des Kreispokals den B-Ligisten SSV Dreisen ausgeschaltet hatte, ließ sie auch dem SV Imsweiler keine Chance. Mit 4:1 fegte die TSG den Gegner förmlich vom Platz und stellte in jeder Minute des Spiels die eigene Klasse zur Schau.

Ilbesheim reist zu Kerwespiel nach Finkenbach

Die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg II empfängt zur Finkenbacher Kerwe den TuS Ilbesheim. Nach gutem Start musste die von Patrick Weber trainierter TuS-Elf in der Liga zwei Niederlagen in Folge hingenommen werden. Unter der Woche folgte das Aus im Pokal gegen den A-Ligisten SG Appeltal (1:4). In Finkenbach zu punkten und so die Negativserie zu stoppen, sollte ein realistisches Ziel sein.

Abgeschlossen wird der Spieltag mit der Partie der im Mittelfeld angesiedelten SG Appeltal II und SG Stetten/Gauersheim II. Beide hegen wenig Ambitionen, mit den Großen der Liga um den Aufstieg zu ringen. Die solide auftretenden Mannschaften bieten den jungen Spielern ihrer ersten Mannschaften, die in der A-Klasse angesiedelt sind, aber immer wieder die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln.

Die Partien des 4. Spieltags

Samstag, 4. September:

SG Bolanden/ Dannenfels II – TSG Zellertal II

SG Finkenbach/ Mannweiler/ Stahlberg – TuS Ilbesheim

Sonntag, 5. September:

SV Gundersweiler II – TSG Kerzenheim

SG Appeltal II – SG Stetten/ Gauersheim II