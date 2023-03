Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Reportage: Die Tanzsportgemeinschaft Grün-Weiss Kirchheimbolanden bietet Fitness-Onlinekurse an. An diesem Tag steht ein Intervalltraining zu Musik namens „Strong Nation“ auf dem Programm. „Probiert aus, was ihr könnt, und bleibt immer in Bewegung“, ruft Trainerin Elena Fuchs ins Mikrofon.

Elena Fuchs tanzt über den Holzboden. Die Fäuste fliegen nach rechts und links. Sie springt vor in Richtung ihres Laptops und boxt in die Kamera. Sie lacht und zeigt den Daumen