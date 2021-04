Kinder haben bei der TSG Grün-Weiß in Kirchheimbolanden schon ab zwei Jahren die Chance, mit dem Tanzen zu beginnen. Für ihr besonderes Engagement im Bereich Kinder und Jugend hat die TSG nun das Jugendschutzprädikat vom Deutschen Tanzsportverband verliehen bekommen. Wir waren bei einem Training mit dabei.

Bunte Pompons glitzern durch die Luft, „Shake it up“ von Taylor Swift tönt aus den Boxen und die „Young Steps“ tanzen fleißig mit. Es geht vorwärts, rückwärts und zur Seite, es wird gehüpft und gesprungen. Mittendrin Trainerin Jasmin Zepp, die den Sechs- bis Zehnjährigen hilft, die Choreographie und den Rhythmus einzuhalten. Dabei versucht sie, auf jedes Kind zu achten. Ein Junge ist zum Beispiel erst seit kurzer Zeit dabei. Deswegen hat er es verpasst, so wie die anderen in der Corona-Phase, als tanzen nicht möglich war, Pompons für die Choreographie zu basteln. Schnell drückt Jasmin Zepp ihm ihre Pompons in die Hand, sodass auch er voll mit dabei sein kann.

So ist das Tanztraining schnell in vollem Gang. Im Moment tanzen die „Young Steps“ wegen Corona in zwei Gruppen. Im Sommer, auf der Tribüne im Schlossgarten, war eine größere Anzahl noch möglich, doch jetzt in den neuen Tanzräumen am Römerplatz kann nicht genug Abstand zwischen den insgesamt 30 Kindern gewahrt werden.

Gruppen bauen aufeinander auf

Bei der TSG Grün-Weiß können schon die Kleinsten mit Tanzen anfangen. Die Zwei- bis Vierjährigen kommen bei den Tanzmäusen unter, weiter geht es mit den Tanzsternchen und den „Young Steps“. Die Älteren können dann in der Jugendgruppe weitertanzen bis zu den Erwachsenenstunden. Jasmin Zepp trainiert nicht nur die „Young Steps“, sondern auch die Jugendgruppen. „Das baut alles aufeinander auf und so schaffen wir einen guten Übergang“, erzählt sie während des Trainings.

TSG-Präsident Mikael Nuß hatte die Bewerbung um das Jugendschutzprädikat des Deutschen Tanzsportverbands (DTV) in einer Vorstandsbesprechung eingebracht. Danach hatte Natascha Hellwig, die die Tanzmäuse und Tanzsternchen trainiert, die Aufgabe, alles Wichtige zusammenzutragen. Das Prädikat bekommen Vereine, die sich besonders mit dem Thema Kinder- und Jugendschutz befassen, sagt Petra Lindemann, Jugendwartin des Tanzsportverbands Rheinland-Pfalz, die die passende Urkunde mitgebracht hat und sich gleich noch ein Training der „Young Steps“ anschaut.

Wichtiger Ehren- und Verhaltenskodex

Die Gruppe wurde im April 2019 komplett neu aufgebaut. Trainerin Jasmin Zepp hat selbst schon mit drei Jahren angefangen bei der TSG zu tanzen. Als Erwachsene hat sie leistungsmäßig Turniere in Standard und Latein getanzt und ist dann in die Trainerrolle geschlüpft. Heute ist die 29-Jährige zudem noch Jugendwartin und Jugendschutzbeauftragte des Vereins. Dies war zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt bei der Bewerbung für das Jugendschutzprädikat, für die Kinder und Jugendlichen einen extra Ansprechpartner zu haben.

Außerdem müssen alle Trainer ein Führungszeugnis vorweisen sowie einen Ehren- und einen Verhaltenskodex unterschreiben. Darin versprechen die Trainer zum Beispiel, sich um die Persönlichkeit ihrer Schüler zu kümmern, die Intimsphäre zu respektieren und die Entwicklungsstandards der einzelnen Tänzer zu berücksichtigen. Wichtig ist auch, dass es getrennte Umkleiden und Toiletten gibt und dass für Erste Hilfe sowie Brandschutz gesorgt wird.

Zum Abschluss gibt es Stopptanz

Im Training üben die „Young Steps“ noch ein paar Mal ihre Tanzschritte, dann wird zum Abschluss Stopptanzen gespielt, was die Kinder mit einem lauten „Yeah“ und Jubel feiern. Sie dürfen sich ein Lied aussuchen und schon geht es los: Die Kinder tanzen nach Lust und Laune, wenn die Musik anhält, müssen sie wie erstarrt stehen bleiben. Der Spaß steht ihnen ins Gesicht geschrieben und die TSG Grün-Weiß tut ihr Übriges für den Jugendschutz dazu.

Nils bastelt Cheerleader-Pompons

Um selbst Pompons zu machen, braucht ihr etwa zwei Rollen Geschenkband (je nachdem, wie dick die Pompons werden sollen), Kreppklebeband und einen Stuhl oder Hocker mit geraden Beinen.

Den Stuhl dreht ihr um und befestigt das Ende des Geschenkbands mit einem Knoten an einem Bein (Band etwas überstehen lassen). Dann wird es immer wieder ganz straff im Kreis um zwei Stuhlbeine gewickelt, bis die Rolle leer ist. Das Ende wird nun fest mit dem Anfang verknotet. Anschließend könnt ihr alles von den Stuhlbeinen herunternehmen. Dort, wo der Knoten ist, drückt ihr jetzt die Bänder zusammen und wickelt mehrmals Kreppklebeband drumherum, bis ein Griff entsteht. Gegenüber des Knotens schneidet ihr die Bänder einmal durch. Fertig ist der erste Pompon. Jetzt das Ganze für den zweiten wiederholen. Welche Farben ihr benutzt und wie dick der Pompon wird, ist euch natürlich frei überlassen. Und dann braucht ihr nur noch etwas Musik und es kann getanzt werden!