839 Sportabzeichen wurden 2019 im Donnersbergkreis abgelegt. Das seien etwas weniger, als im Jahr zuvor, als es noch 1017 waren, informierte Sportkreisvorsitzender Tristan Werner. Am Dienstag wurden im Kahnweilersaal der Sparkasse in Rockenhausen die Preise an die Vereine gegeben, in denen am meisten Sportabzeichen abgelegt wurden. Landrat Rainer Guth dankte den Vereinsvertretern, dass sie die Möglichkeit bieten, das Abzeichen abzulegen. Dass sei ein Zeichen – gerade auch in den jetzigen Zeiten – dass der Sport weitergeht und die Vereine aktiv bleiben.

Die Preise für das Sportabzeichen wurden in zwei Kategorien verliehen, wobei die Anzahl jeweils in Relation zu den Mitgliedern gesetzt ist, erklärte Matthias Roth, Vorstandsmitglied der Sparkasse Donnersberg. Für 2019 wurden in der Kategorie über 800 Mitglieder die TSG Eisenberg (244 Sportabzeichen), der SV Kirchheimbolanden (81) und der TV Winnweiler (18) ausgezeichnet. In der Kategorie unter 800 Mitglieder siegte der FV Kriegsfeld (19 Sportabzeichen) vor dem VT Rockenhausen (69) und dem TuS Münchweiler (53).