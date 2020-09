Am Donnerstagabend hat die Polizei wohl eine „Trunkenheitsfahrt“ eines 18-jährigen Fahranfängers verhindert. Der junge Mann wurde zusammen mit anderen Personen auf einem Feldweg beim Hintersteinerhof angetroffen. Da er einen PKW dabeihatte und nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der ergab laut Polizeibericht einen Wert von über 0,2 Promille. In seinem Fall als Fahranfänger reichte das, um die Weiterfahrt zu untersagen und den Führerschein vorsorglich sicherzustellen. Denn für Fahranfänger liegt die Promillegrenze bei 0,0, wie die Polizei in ihrem Bericht herausstreicht. Dies gelte für alle Fahrer, die sich noch in der Probezeit befänden oder unter 21 Jahre alt seien, führt die Polizei näher aus und mahnt, dass im Falle einer Zuwiderhandlung 250 Euro Bußgeld fällig werden könnten sowie ein Punkt im Fahreignungsregister, eine Verlängerung der Probezeit sowie eine Teilnahme an einem besonderen Aufbauseminar. Da der 18-jährige nicht am Steuer und beim Fahren angetroffen wurde, hat er allerdings keine weiteren Konsequenzen zu befürchten, wie die Polizei gestern bestätigt hat.