Schon seit Tagen fiebern die Morschheimer Modellfreunde diesem Wochenende entgegen: Nach langer Corona-Pause findet am Sonntag, 3. April, ab 10 Uhr, auf dem Vereinsgelände ein Modell-Truck-Trial-Wettbewerb statt. 25 Starter fahren um den Sieg. Für den ist Konzentration ein wichtiger, aber nicht der einzige Faktor.

Bis gegen 16 Uhr dauert die Veranstaltung. Interessierte können bei Verpflegung und freiem Eintritt beobachten, wie die Teilnehmer ihre Modellfahrzeuge durch die 15 Torstangen steuern. Jeder Fahrer hat jeweils einen Versuch für die insgesamt drei Parcours. Wenn ein Tor nicht durchfahren oder eine Torstange berührt wird, gibt es ebenso Strafpunkte wie beim Umfallen des Autos und für jede gefahrene Minute. Wer zum Schluss die wenigsten Punkte hat, gewinnt.

Der Lauf fließt in die Wertung der Westdeutschen Meisterschaft im Modell Truck-Trial ein, wie Hans Willi Braun, erster Vorsitzende der Morschheimer Modellfreunde, berichtet. Neben Fahrern aus dem eigenen Lager sind Teilnehmer aus einem großen Einzugsgebiet dabei – dieses erstreckt sich von Köln im Norden bis Stuttgart im Süden. Sogar einige Schweizer Fahrer werden am Start sein, denn der Truck-Trial ist auch außerhalb von Deutschland verbreitet. So gibt es jährlich eine Europameisterschaft mit Modell-Fans aus Deutschland, Österreich, Tschechien und der Schweiz.

Tschechischen Tüftler sind meistens vorne

Die Modellautos bringen die Teilnehmer selbst mit, jedoch gibt es hierfür bestimmte Kriterien. So darf ein Auto beispielsweise nicht breiter als 18 Zentimeter sein, erklärt Braun. Manche Fahrer passen ihre Fahrzeuge immer den Gegebenheiten der Strecke an. Besonders in einem Nachbarland mache man das sehr gerne und gut. „Die Tschechen sind Tüftler“, sagt er schmunzelnd. Das scheint sich auch auszuzahlen, denn bei den Europameisterschaften seien bislang immer besonders erfolgreich gewesen. Mittlerweile habe man sich aber auf Standardmaße geeinigt – eine Abweichung davon fließt in die Wertung mit ein. Bei den Fahrzeugen gibt es verschiedene Klassen, die von der Anzahl der Achsen abhängig sind.

Die Gegebenheiten seien bei jedem Wettbewerb unterschiedlich. „Das ist wie bei einer Modelleisenbahn, die Strecke wird immer verändert“, sagt Braun. Einen Nachteil habe daher derjenige, der den Parcours zu Beginn durchfährt, denn „der Erste kann sich noch nichts abgucken“. Vorher habe man keine Möglichkeit, auf der Strecke zu trainieren. Um möglichst erfolgreich zu sein, sei aber „hauptsächlich die Konzentration“ entscheidend, betont Braun. Er nimmt selbst am Wettbewerb teil, seit sich der Verein vor fünf Jahren entschieden habe, beim Truck-Trial mitzumachen. Am Sonntag geht es für ihn und alle weiteren Fahrer endlich wieder auf die Piste.