Der SV Kirchheimbolanden erwischt in der Landesliga den perfekten Restart. Das Team gewinnt beim Angstgegner. Der Blick geht nun wieder nach oben.

Timo Riemer, der Spielertrainer des SV Kirchheimbolanden, war nach dem 4:2 (1:1)-Sieg seines Teams bei der SG Rieschweiler sehr zufrieden. „Meine Mannschaft hat mich wirklich überrascht. Dass das nach der langen Winterpause alles schon so gut funktioniert, ist beachtlich gewesen. Der Sieg ist absolut verdient gewesen, auch wenn wir doch einige Rückschläge verdauen mussten“, sagte der SVK-Coach, der beim ersten Spiel nach der Winterpause selbst in der eigenen Defensive mitwirkte, nach dem Auswärtscoup auf Kunstrasen vor der guten Kulisse von 234 Zuschauern.

Gegen Rieschweiler sahen die Kirchheimbolander in der Vergangenheit nicht gut aus. Vor allem auf dem Platz der SG gab es zuletzt gar nichts zu holen. Diesmal war es anders. Bei den Platzherren nahm der Weltmeister von 2014, Erik Durm, erst einmal nur auf der Bank Platz. Der SVK hatte in der ersten Spielhälfte Vorteile. In der 29. Spielminute gab es Foulelfmeter für die Riemer-Elf. Felix Reißmann trat an, verschoss aber. Doch der Abpraller kam vor die Füße von Yannick Krist, der den Nachschuss zum 1:0 versenkte.

Auch Sprenger scheitert vom Punkt

Die SG Rieschweiler machte danach viel Druck und kam nur fünf Minuten später zum Ausgleich. Simon Hauk gelang das 1:1 (34.). Kurz vor der Pause hatten die Kirchheimbolander erneut die Chance, in Führung zu gehen. Wieder gab es einen Foulelfmeter für den SVK. Diesmal versuchte sich Rico Sprenger. Doch auch er scheiterte (40.). Bis zur Halbzeitpause blieb es beim Unentschieden.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Platzherren dann den besseren Start. Erneut kam Hauk frei zum Abschluss und erzielte die 2:1-Führung für Rieschweiler (52.). „Das sind dann kurz vor und nach der Halbzeit schon zwei harte Nackenschläge gewesen“, gab Riemer später zu. Doch der SVK fing sich. Marvin Oberländer gelang nach einem Eckball das 2:2 (67.).

Starke Schlussphase

Bei Rieschweiler wurde dann Weltmeister Durm eingewechselt. Doch die Schlussphase gehörte nicht der SG, sondern den Spielern des Kirchheimbolanden. Zehn Minuten vor Schluss funktionierte wieder ein Standard. Krist erzielte das 3:2 (80.) für die Donnersberger. Rieschweiler warf alles nach vorne, die Kirchheimbolander hatten Konterchancen. Felix Reißmann vergab noch die große Chance zur Entscheidung. Letztlich machte dann Christopher Leber kurz vor Schluss mit dem 4:2 (87.) alles klar. Bei der SG sah Eric Mayer noch in der Nachspielzeit die Rote Karte (90.+3). Der Kirchheimbolander Spielertrainer Riemer lobte nach Spielschluss das Unparteiischengespann um Schiedsrichter Nico Dönges. „So gute Schiris habe ich schon lange nicht mehr gesehen“, sagte er.

Durch den Sieg verbesserte sich Kirchheimbolanden auf den siebten Tabellenrang. Der Rückstand auf den Ligazweiten beträgt acht Punkte. „Ich dachte nicht, dass wir nach der Vorbereitung schon so weit sind. Aber wir tun gut daran, weiter nur von Spiel zu Spiel zu denken“, sagte Riemer. Am kommenden Wochenende kommen die Sportfreunde Bundenthal nach Kirchheimbolanden. „Da wollen ganz klar drei Punkte einfahren“, sagte Riemer.