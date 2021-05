Der Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb ist nah. Denn das Land hat Lockerungen – auch für den Sport – beschlossen. Doch wie genau soll sie funktionieren, die Rückkehr auf die Fußballplätze, wie viele Spieler dürfen wo trainieren und was bringen die Einheiten bei all den Auflagen? Die Trainer sehen da noch keine echte Perspektive.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in einer in der vergangenen Woche veröffentlichten bundesweiten Online-Petition gefordert, Perspektiven für den Breitensport zu schaffen. Die gezwungenermaßen sportfreie Zeit verstärke den ohnehin vorhandenen Bewegungsmangel in der Bevölkerung. Es seien negative soziale, körperliche und seelische Auswirkungen zu erkennen, weil Amateursportler ihrem Hobby nicht mehr nachgehen dürfen, heißt es in der Begründung.

Die Petition, gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund initiiert, hat aber nicht nur den Fußball, sondern alle sportlichen Aktivitäten im Freien im Blick. Die Verbände stützten sich bei ihrer Argumentation auf Erkenntnisse und Einschätzungen von Sportmedizinern sowie Epidemiologen. Beim Outdoorsport sei die Ansteckungsgefahr äußerst gering. Somit seien Fußball sowie andere Sportarten unter freiem Himmel möglich. Sport solle nicht weiter als Problem, sondern als Teil der Lösung gesehen werden. Der DFB, der rund sieben Millionen Mitglieder zählt, macht sich dafür stark, den Trainings- sowie Spielbetrieb in den Amateurligen baldmöglichst wieder aufnehmen zu dürfen.

Die Situation im Donnersbergkreis

Diesem Vorhaben könnte die 7-Tage-Inzidenz im Wege stehen, die nach wie vor der Maßstab für Öffnungsperspektiven ist. Denn das Land Rheinland-Pfalz hat in der vergangenen Woche bereits Lockerungen in drei Schritten beschlossen – allerdings nur bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 100. Im Donnersbergkreis ist diese Marke seit gut einer Woche wieder erreicht. Dies lässt einige Lockerungen zu. Neben der aufgehobenen Ausgangssperre sind Trainingseinheiten wieder möglich, allerdings nur unter Auflagen. Kinder bis 14 Jahre dürfen außen in Gruppen mit bis zu 20 Spielern trainieren. Für Erwachsene gelten strengere Regeln. Die Kreisverwaltung konkretisiert auf ihrer Homepage: „Erlaubt ist derzeit das Training aller Sportarten außen mit Abstand (drei Meter) und innen zusätzlich (eine Person auf 40 Quadratmetern) mit negativem Test.“ Zudem sei bei der Sportausübung die 20. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes zu beachten. Und die sieht weitere Beschränkungen bezüglich der Gruppengröße vor. Außerdem dürfen ausschließlich Übungen ohne Körperkontakt ausgeführt werden, was den Trainingsbetrieb zwangsläufig einschränkt. Keine Wettkampfbedingungen, keine Zweikämpfe – die Perspektive „Spielbetrieb wieder starten“ scheint also noch weit weg.

Die Vertreter der Fußballvereine des Donnersbergkreises sind sich in der Bewertung der Forderungen des DFB nicht in allen Punkten einig. Marc Wolter, Co-Trainer des Bezirksligisten SV Kirchheimbolanden, erklärt: „Ich finde es gut, dass der DFB an die Basis des Fußballs denkt und seine große Strahlkraft nutzt, um seine Meinung zum Ausdruck zu bringen. Trotzdem darf der Fußball keine Sonderrolle einnehmen.“ Er teile die Meinung, dass während des Trainings oder Spiels kaum Ansteckungen möglich seien, gibt aber auch zu bedenken: „Beim Kontakt vor und nach dem Sport bin ich noch etwas skeptisch, ob die Hygienevorschriften immer eingehalten und somit Ansteckungen wirklich zu 100 Prozent ausgeschlossen werden können.“

Abwarten statt schneller Rückkehr

Auf Dauer würde das Trainieren unter Auflagen ohnehin keinen Sinn ergeben, ist sich Wolter, ehemaliger Verbandsligaspieler, sicher. „Sobald es Einschränkungen gibt, ist abwechslungsreiches Training nicht mehr möglich.“

Dieser Meinung ist auch Waldemar Schneider, der seit vergangener Saison bei seinem Heimatverein ASV Winnweiler als Spielertrainer aktiv ist. „Wieder mit dem Training zu starten, macht für uns nur dann Sinn, wenn Zweikämpfe und alles, was dazugehört, erlaubt werden. Wir sind schon sieben Monate raus, da müssen es schon zwei Monate richtige Vorbereitung sein, um eine neue Runde spielen zu können.“ Der beidfüßige Vollblutfußballer sieht wenig Sinn darin, „nur zu laufen oder sich in Fünfergruppen den Ball zuzupassen“.

Auch Timothy Hanauer will seine Landesligafußballer des TuS Steinbach frühestens am 2. Juni wieder auf den Platz bitten. „Dann sollen immerhin wieder Zehnergruppen plus Trainer erlaubt sein. Man muss aber auch sagen, dass bei dieser Lockerung der gesellschaftliche Nutzen deutlich höher ist als der sportliche“, so der 35-Jährige. Er verstehe beide Seiten. Einerseits die Politik, die die Bevölkerung schützen müsse, andererseits die Seite der Sportler, die sich wieder im Wettkampf messen wollen: „Meiner Meinung nach ist es eine schwere Entscheidung. Ich denke aber, dass es mittlerweile möglich sein sollte, den Trainings- und Spielbetrieb wieder zu öffnen.“ Der Gründer einer Fußballschule führt an: „In jeder Mannschaft gibt es mittlerweile Geimpfte und Genesene. Außerdem werden in allen Teilen des öffentlichen Lebens ohnehin Schnelltests verlangt, egal ob beim Einkaufen oder beim Friseur.“

„Keine Sonderrolle für den Fußball“

Etwas anders sieht Daniel Fattler, nicht nur Spielertrainer beim TuS Göllheim, sondern auch selbstständig im Einzelhandel, die Situation. Er verstehe, dass es noch wichtigere Bereiche als den Fußball oder den Sport im Allgemeinen gebe. So lange solle man sich gedulden und an die geltenden Regeln halten. „Wir alle haben große Lust, wieder Fußball zu spielen. Solange aber Menschen um ihre Existenz fürchten müssen, darf der Fußball meiner Meinung nach keine Sonderrolle einnehmen“, sagt er. Fattler selbst hält sich seit Monaten mit einem individuellen Trainingsprogramm fit, berichtet er. „Eine Stunde am Tag kann jeder aufbringen, um sich körperlich fit zu halten. Wenn wir das alle machen, dann können wir direkt ordentlich trainieren, sobald es wieder möglich ist.“

Der Tenor bei allen Befragten geht in eine ähnliche Richtung: Die Aufgabe der Politik ist eine schwierige, sie wünschen sich für die Zukunft aber einen klareren Plan für den Amateursport – im Optimalfall mit neuen Perspektiven.