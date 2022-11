Gleich zwei Anzeigen erwarten einen Mann, der am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in Rockenhausen für einen Polizeieinsatz gesorgt hat: Der 44-Jährige muss sich sowohl wegen Hausfriedensbruchs als auch wegen Ladendiebstahls verantworten.

Der Mann aus dem Donnersbergkreis hatte nach Polizeiangaben den Markt betreten, obwohl er dort aufgrund früherer Vorkommnisse bereits Hausverbot hatte. Die hinzu gerufenen Beamten haben im Zusammenhang mit der Anzeigenaufnahme in der Jackentasche des 44-Jährigen einen noch ungeöffneten Getränkekarton mit Wein gefunden. Der Mann behauptete, die Packung zuvor in einem anderen Geschäft gekauft zu haben. Einen Kassenbon konnte er jedoch nicht vorweisen, auch hat das Personal in diesem Laden auf Nachfrage angegeben, ihn nicht abkassiert zu haben.

Zudem hat eine Überprüfung des Regals im erstgenannten Markt ergeben, dass aus dem Sortiment dieses Artikels genau ein Exemplar fehlte. Den 44-Jährigen erwarten nun also Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und wegen Ladendiebstahls. Auch ohne den gestohlenen Wein hatte er übrigens genug „intus“: Ein durchgeführter Alko-Test hat bei ihm einen Wert von über 1,5 Promille ergeben.