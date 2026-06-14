155 Schülerinnen und Schüler lernen an der BBS Donnersbergkreis den Erzieherberuf. Sieben von ihnen erzählen, warum sie ihn gewählt haben.

Es ist ein Donnerstagvormittag an der BBS Donnersbergkreis. Dagmar Heuer, Abteilungsleiterin der Fachschule Sozialwesen und seit 30 Jahren in der Erzieherausbildung tätig, erzählt gemeinsam mit sieben ihrer Schülerinnen und Schüler, warum der Beruf so spannend ist und es sich lohnt, die Ausbildung zu absolvieren – trotz aller Probleme in der Branche. Die Schülerinnen und Schüler sind 21 bis 46 Jahre alt, manche haben frisch ihr Abitur in der Tasche, andere sind Quereinsteiger. Wir nennen sie hier in dem Artikel bei ihren Vornamen, die Nachnamen sind der Redaktion bekannt.

Seit 1993 bietet die Bildungseinrichtung den Bildungsgang Sozialpädagogik in Vollzeit an; seit 2020 ergänzt zudem eine Teilzeitvariante das Angebot. Unter den 155 Schülerinnen und Schülern der Fachschule sind 15 Männer. Rund 50 Absolventinnen und Absolventen werden im Juli ihre Ausbildung abschließen und in den Beruf einsteigen. Die Herausforderungen sind ihnen bekannt, manche haben sie bereits während ihrer Ausbildung erlebt. Trotzdem: Die Gründe für die Berufswahl sind vielfältig und oft persönlich. „Ich möchte Kindern eine sichere Bezugsperson sein“, sagt Mirco, 28, im ersten berufsbegleitenden Ausbildungsjahr. Talea, 22 und im zweiten Ausbildungsjahr, begründet ihre Entscheidung so: „Der Beruf ist sehr vielseitig, das gibt es in kaum einem anderen.“ Sandra, 38, zweites Vollzeitjahr, macht die Ausbildung, weil sie Kinder in ihrer Entwicklung begleiten möchte. Dominic, 24, denkt, Kinder brauchen mehr männliche Vorbilder und Lilli, 21, möchte später in der Jugendhilfe arbeiten. Was alle gemeinsam haben: Ihr künftiger Beruf bedeutet ihnen etwas.

Pädagogik gelernt, Betreuung erlebt

Allerdings: Idealismus trifft früh auf Realität. „Man kommt in die Kita und die Hälfte der Erzieherinnen ist krank. Man merkt den Fachkräftemangel, man merkt den Druck. Eigentlich können wir im Moment nur betreuen, für Bildungsangebote bleibt kaum Zeit“, beschreibt Lilli ihre Erfahrungen im ersten Ausbildungsjahr. Und Sandra erzählt: „Man fängt topmotiviert an, möchte alles umsetzen und wird dann immer wieder gebremst.“

Das Kita-Zukunftsgesetz, das Landrat Rainer Guth bereits als „Kita-Pleite-Gesetz“ bezeichnet hat, wird auch in der Klasse kritisch gesehen. Der Personalschlüssel sei so berechnet, dass er nur funktioniert, wenn alle da sind. Hinzu kommt das Problem der ungelernten Kräfte: Helferinnen und Helfer, die nicht als Fachkraft zählen und nicht allein mit Kindern sein dürfen. Heuer beschreibt die Situation vor Ort: „Ich schaue in Kindertagesstätten: Da sind viele Erwachsene auf 15 Kinder. Dann denke ich: Wieso ist hier Personalmangel? Aber die sind alle nicht ausgebildet und zählen nicht. Die Eltern haben aber das Gefühl, es sind genug Erwachsene im Haus und können nicht verstehen, dass Kinder bei einer Notbetreuung zu Hause bleiben müssen.“

Dagmar Heuer ist Abteilungsleiterin der Fachschule Sozialwesen und war früher Erzieherin: »Viel hat sich geändert«. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Sprachförderung als Alltagsaufgabe

Sabine, 41, im zweiten berufsbegleitenden Ausbildungsjahr, betont, dass Defizite der Kinder, von den Fachkräften in der Kita nicht aufgefangen werden können. Sprachförderung und individuelle Unterstützung seien trotzdem Aufgaben, die sie bewältigen müssen. Migration und unterschiedliche Sprachkenntnisse gehörten inzwischen zum Alltag vieler Kitas. Heuer erklärt, dass in der Ausbildung verstärkt vermittelt werde, wie Sprache bewusst im Alltag gefördert werden kann – etwa durch ausführlichere Formulierungen im Gespräch mit Kindern. „Es heißt ,möchtest du einen Tee’ und nicht einfach nur ´Tee´“, erklärt sie.

Sabine sieht das Konzept der alltagsintegrierten Sprachförderung jedoch kritisch: „Das ist vielleicht ein wunderschönes Synonym dafür, dass es nebenbei im Alltag passiert, aber den Träger nichts kosten darf.“ Was positiv sei: Kinder würden immer stärker in Entscheidungen einbezogen, etwa bei der Gestaltung des Tagesablaufs.

Erzieher trotz Vorurteilen

Mirco hörte von einem Elternteil: „Die Windeln meiner Kinder wirst du nicht wechseln.“ Da hatte er gerade erst seine Ausbildung angefangen. Früher lag der Anteil männlicher Erzieher lange bei ein bis zwei Prozent. Mirco beschreibt die Skepsis: „Man wird sehr oft verurteilt: Was macht denn ein Mann in der Kita? Es gibt Eltern, die einem sofort misstrauen.“ Er ist trotzdem überzeugt: Kinder brauchen männliche Bezugspersonen, besonders dann, wenn sie zu Hause keine haben.

Auch Dominic, 24, und im ersten Ausbildungsjahr, hat solche Situationen erlebt. Dennoch bleibt für ihn wichtig: „Kinder sollen auch Männer im Erzieherberuf sehen.“ Leiterin Dagmar Heuer sieht mittlerweile immer mehr Männer in dem Beruf und vermutet, dass Zertifizierungen über das Arbeitsamt und ein Aufstiegsstipendium von rund 900 Euro monatlich den Einstieg für Quereinsteiger und Männer zugänglicher und attraktiver machen.

Kita ist kein Ersatz für das Elterhaus

Ein weiteres Problem: „Es gibt Eltern, die sind zunehmend der Meinung, dass ihre Kinder in der Kita erzogen werden sollen“, erzählt Dani, 46, im ersten Ausbildungsjahr. „Wir sind kein Ersatz für das Elternhaus“, betont Dagmar Heuer. Die häufigste Elternbeschwerde sei dabei weniger pädagogischer Natur: „Es geht um Verlässlichkeit: Wann ist die Kita offen? Kommt dieselbe Erzieherin heute?“, erzählt sie weiter.

Obwohl die sieben angehenden Erzieher und Erzieherinnen die Probleme kennen, wollen alle bleiben und freuen sich auf den Start in den Beruf. „Die Kinder geben so viel zurück“, sagt Lilli. „Wenn ich an meiner Kita vorbeigehe und die Kinder rufen meinen Namen, dann geht mir das Herz auf. Dann weiß ich, ich habe den richtigen Beruf gewählt“, sagt Mirco. Alle sind sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst: „Gerade wir haben jetzt die Chance, die Bildung der Kinder positiv zu beeinflussen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass sie das bekommen, was sie verdienen“, sagt Sabine. Lilli ergänzt, das, was immer wieder betont wird: „Was den Kindern und den Kitas fehlt, ist Raum, Personal und eine gute Ausstattung.“