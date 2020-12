Trotz der momentanen Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie findet am Samstag, 12. Dezember, von 10 bis 15 Uhr der alljährliche Weihnachtsbaumverkauf am Retzbergweiher bei Sippersfeld statt. Angeboten werden unterschiedliche Baumgrößen und - arten, von der Fichte über die Kiefer bis zur Edeltanne. Verkauft werden nur bereits eingeschlagene Bäume, zudem gibt es Schmuckreisig in allen Varianten. Ferner besteht die Möglichkeit, sich die bereits erstandenen und genetzten Bäume kostenlos nach Hause liefern zu lassen. Im gesamten Verkaufsareal gelten die derzeit gängigen Bestimmungen mit Maskengebot, Hygiene- und Abstandsregeln. Organisiert wird die Aktion vom Forstamt Donnersberg zusammen mit der Ortsgemeinde.