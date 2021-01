Die einen fragen sich, ob sie auch in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen ihren Weihnachtsbaum zum Abholen an die Straße stellen können, die anderen hatten schon einen entsprechenden Flyer in der Post und haben nun Bedenken, ob das überhaupt erlaubt ist. Die Antwort: Ja – wenn man sich an die Regeln hält.

„Mein Telefon steht deshalb nicht mehr still“: Nicht nur die RHEINPFALZ wollte von Timo Blümmert wissen, ob die Feuerwehren – oder andere Gruppierungen – trotz der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr ausgediente Weihnachtsbäume einsammeln dürfen. Überrascht hat den Wehrleiter der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land das Interesse kaum: „Die Leute wissen ja nicht, was sie sonst damit machen sollen.“

Coronaverordnung gibt grünes Licht

Sie alle kann Blümmert beruhigen: Laut der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ist das Abholen gestattet, Mit der Kreisverwaltung sei zudem ein Hygienekonzept abgestimmt worden. „Natürlich werden alle Regeln streng beachtet. In Rockenhausen sind wir am kommenden Samstag in Kleingruppen aus jeweils vier Personen unterwegs – zwei mit dem Auto, zwei zu Fuß.“ Letztere laden die am Straßenrand deponierten Bäume auf, die dann zu einem Sammelplatz gebracht und von dort aus entsorgt werden.

Sogar das obligatorische Mittagessen für die Helfer könne stattfinden – aber natürlich ebenfalls unter anderen Bedingungen als sonst. „Statt aus einem großen Topf zu servieren, wird das Essen von der Metzgerei schon portioniert angeliefert und natürlich auch nur gruppenweise verzehrt.“

Nicht sagen konnte Blümmert, wo überall im Kreis Aktionen stattfinden. „In unserer VG werden jedenfalls die Jugend- und Erwachsenenfeuerwehren wie gewohnt die Bäume gegen eine kleine Spende einsammeln.“

Freiwillige Einschränkungen

Wo überall die Bäume abgeholt werden, kann zwar nicht eruiert werden. Dass aber auch anderswo solche Aktionen stattfinden, steht fest. Nicht immer ist die örtliche Feuerwehr federführend, manchmal sind es auch zum Beispiel die Kerweborsch. Im Gegensatz zu sonst gibt es aber oft freiwillige Einschränkungen. „Bei uns macht das immer die Jugendfeuerwehr, wegen der Pandemie sind in diesem Jahr in Winnweiler aber Aktive unterwegs“, erklärt VG-Wehrleiter Christian Füllert. Grundsätzlich könne das aber lokal verschieden sein. Auf jeden Fall werde darauf geachtet, dass die Ehrenamtlichen nur zu zweit in den Fahrzeugen sitzen – „oft sind das Zweierteams, die auch sonst in Kontakt stehen“ –, dass sie FFP2-Masken tragen, dass die Fenster heruntergekurbelt sind – und dass sie beim Abholen nicht in Kontakt mit den Hausbewohnern kommen.