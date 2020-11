Seit es den Rockenhausener Weihnachtsmarkt gibt, verkauft die kfd-Ortsgruppe dort Handgefertigtes für den guten Zweck. Der Markt ist zwar coronabedingt abgesagt worden – ihre karitativen Bemühungen wollen sich die rührigen Frauen jedoch nicht nehmen lassen.

Deshalb werden sie ihre selbstgemachten Plätzchen und Socken an zwei Freitagen, 27. November und 4. Dezember, jeweils von 8 bis 14 Uhr im Rahmen des Wochenmarkts anbieten. Wegen der momentanen Beschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie waren einige Absprachen mit dem Gesundheitsamt notwendig, ehe dieses grünes Licht erteilte.

400 Päckchen Gebäck, 100 Strümpfe

Darüber sind die kfd-Frauen um die erste Vorsitzende Christel Mayer sehr froh, denn aus den bekannten Gründen „sind die Nöte in diesem Jahr noch größer als zuvor“, so Mayer. Sie und ihre Mitstreiterinnen sind jedenfalls bestens vorbereitet und haben im Vorfeld wieder die Finger im wahrsten Wortsinn rund gehen lassen: Mehr als 400 Päckchen „Weihnachtsguts“ und rund 100 Paar Strümpfe warten auf ihre Abnehmer.

Ein paar von ihnen werden die Frauen selbst gut brauchen können: Denn statt wie sonst auf dem Weihnachtsmarkt in einer geschlossenen Bude müssen sie zur Einhaltung der Hygienevorschriften dieses Mal mit einem offenen Stand vorlieb nehmen. Der befindet sich in der Luitpoldstraße gegenüber des Wochenmarkts. Wie gewohnt wird der gesamte Erlös im Anschluss gespendet. Der Großteil ist in diesem Jahr für das Stationäre Hospiz in Rockenhausen bestimmt. Wer außerdem bedacht wird, richtet sich auch nach der Höhe der Einnahmen. Mayer kann sich aber gut vorstellen, „dass es etwas ist, was mit Corona zu tun hat“.