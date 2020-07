Man kann die Kerb ausfallen lassen und trotzdem feiern. Wie das geht? Die Bubenheimer haben es am vergangenen Wochenende, ihrem Kerwetermin, vorgemacht!

Die Coronakrise hat das Land fest im Griff. Auch nach all den bisherigen Lockerungen sind Kerwe-Veranstaltungen grundsätzlich noch verboten. Bereits vorher schon hatten sich der Ortsgemeinderat von Bubenheim, die Kerweborsch und auch die Hallengemeinschaft dafür entschieden, die Kerwe deshalb ausfallen zu lassen. Das ist ihnen nicht leicht gefallen, wie Ortsbürgermeister Thomas Lebkücher, von dem auch unser Foto stammt, uns geschrieben hat.

Bisher hatten allerhöchstens die Weltkriege dazu – und sogar von dem ursprünglichen Herbsttermin zu einer Vorverlegung in den Juli (anlässlich des 1. Weltkrieges, so die Chronisten) geführt. Und so bot das ansonsten bunt geschmückte und von buntem Treiben erfüllte Dörfchen am ersten Juli-Wochenende ein tristes Bild. Viele Bürger hatten die Dorfflagge herausgeholt, um wenigstens ein bisschen „Staat zu machen“. Die Gemeindehalle war verschlossen, keine „Reitschul“, keine Schießbude, keine Kerweborschparty unter der Halle, keine Tanzmusik am Samstagabend. „Es tat schon weh“, so Lebkücher.

Um 14 Uhr ertönt der Kerweruf

Und plötzlich, am Sonntagmittag um 14 Uhr, ertönte der altbekannte Kerweruf durch die Straßen. Ein einsamer Wagen mit weniger als zehn Leuten und dahinter eine Fußgruppe von weniger als zehn Personen, alle in corona-konformem Abstand von anderthalb Metern zogen durch die Straßen und ließen die Kerb hochleben nach dem Motto: „Disjohr ke Kerb dank de Corona-Well, drum gebt’s nägschd Johr die Kerwe XXL!“ Das zauberte allen, die es sahen, spontan mitriefen und die Kerwe hochleben ließen, ein Lächeln aufs Gesicht: Die Buwerumer Kerb, sie war trotzdem „e bisje do“.

„Und das sind die schönen Momente, wo man auch als ansonsten gesetzestreuer Ortsbürgermeister froh darüber ist, dass manche den gesetzlichen Spielraum gekonnt auslegen“, schreibt Lebkücher, im Hauptberuf übrigens Polizeichef.