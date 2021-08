75 Tage hatte das Natur- und Freizeitbad in Rockenhausen in diesem Jahr geöffnet. Knapp 12.000 Besucher nutzten die Gelegenheit zum Schwimmen. Für Bürgermeister Michael Cullmann ein Indiz, dass die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land mit der Öffnung des Bads trotz Corona alles richtig gemacht hat. Der September hat sogar einen Rekord gebrochen.

„Ja, es hat sich gelohnt“, sagt Bürgermeister Michael Cullmann auf die Frage, ob die Öffnung des Naturbads in Rockenhausen die richtige Entscheidung gewesen sei. „Die einfachste Variante wäre gewesen, wir lassen das Bad zu, aber ich glaube, die Besucherzahlen zeigen, dass es die Leute gern angenommen haben. Für diejenigen, die nicht die Chance hatten, in den Urlaub zu fahren, war das eine gute Alternative.“

Am 26. Juni wurde das Freibad, nachdem der VG-Rat zugestimmt hatte, geöffnet. Dank einer Bonuswoche im Oktober waren es am Ende 2020 75 Öffnungstage. Insgesamt wurden 1493 Dauerkarten, davon 1225 Familien- und zehn Prozent Kombikarten, für 2020 und 2021 verkauft. Bei den Kombikarten hätte Cullmann vermutet, dass das Angebot noch mehr Menschen nutzen würden. „Aber das liegt vielleicht auch daran, dass die Leute noch die Ungewissheit haben, was im neuen Jahr kommt.“ Einige hätten etwas damit gehadert, dass es nur Dauer- und keine Tageskarten zu kaufen gegeben habe. Doch Cullmann verteidigt diese Entscheidung: „Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat auf jeden Fall gestimmt. Wer nur zweimal gegangen ist, für den hat es sich schon rentiert. Wir wollten damit auch unsere Stammgäste mit unterstützen.“

Alle halten sich an die Regeln

Von den knapp 12.000 Besuchern kamen rund 7500 aus der VG Nordpfälzer Land, aber auch über 100 Besucher aus Hessen sowie welche aus den Niederlanden und den USA seien dagewesen. Dabei wurde mit einem Höchstwert von 511 Besuchern am Tag nie die vorgeschriebene Höchstgrenze erreicht. Im Vergleich zu den vorherigen Jahren liege das Naturbad laut Cullmann im Durchschnitt gerechnet gar nicht so viel schlechter als zu einer schlechten Normalsaison, wie etwa 2017. Damals besuchten 32.000 Leute das Bad an 132 Tagen. Tatsächlich wurde dieses Jahr im September mit 1349 Besuchern sogar ein Rekord geknackt, in den Vorjahren seien es immer unter 1000 Besucher gewesen.

Dass das Schwimmbad knapp 78.000 Euro Minus macht, sei laut Cullmann einkalkuliert gewesen. „Wir hatten natürlich einen erhöhten Aufwand durch die Corona-Vorschriften und dadurch auch mehr Personal. Das hat dazu geführt, dass wir ein höheres Defizit als sonst hatten“, erklärt er. Für ihn war am wichtigsten, dass es keinen Corona-Fall im Zusammenhang mit dem Schwimmbad gab und alle Besucher hätten sich an die Regeln gehalten.

Nächstes Jahr hoffentlich wieder Rutsche und Grotte

Was Cullmann bedauert, ist, dass die Schwimmkurse nicht stattgefunden haben, da es extra eine Aktion gab, dass die Grundschüler schwimmen lernen, bevor sie die Schule wechseln. „Ich möchte das nächstes Jahr wieder machen, selbst wenn wir noch Corona haben sollten. Wir werden versuchen, es irgendwie umzusetzen“, sagt Cullmann.

Als Vorsichtsmaßnahme blieben im Schwimmbad die Grotte, die Rutsche und der Sprungturm geschlossen – was im Nachhinein wohl nicht unbedingt hätte sein müssen. „Aber beim Sprungturm und bei der Rutsche wird ja doch etwas mehr angefasst, das Risiko war dort einfach größer. Und in der Grotte ging es um die Aufsicht“, erklärt Cullmann. „Wenn wir gewusst hätten, wie entspannt das am Ende läuft, hätten wir das vielleicht etwas anders gemacht, aber wir wussten nicht, wie gut das funktioniert und wie sich die Leute daran halten. Da hoffen wir aufs nächste Jahr.“

Bad wird winterfest gemacht

Selbst wenn dann immer noch die Corona-Situation ähnlich sein sollte, ist Cullmann guten Mutes, dass das Schwimmbad wie immer gegen Anfang Mai öffnen kann. „Wir haben ja jetzt die entsprechenden Hygienekonzepte wahrscheinlich vorliegen und sind für Corona vorbereitet.“ Eigentlich hätte er nicht gedacht, dass 2021 die Situation noch einmal so aussehen würde, aber die aktuellen Zahlen würden daraufhindeuten. Dennoch könnte er sich vorstellen, dass man die Regeln dann etwas lockerer handhaben könnte, auch wenn die Gefahr bestehe, dass man dann kurzfristig wieder umsteuern müsste.

In der Winterpause seien keine größeren Investitionen geplant. „Das Bad wird jetzt ganz normal winterfest gemacht mit Reparaturen, die sonst auch immer anfallen“, so Cullmann.