Eine emotional schwere aber für ihn richtige Entscheidung hat Tristan Werner getroffen: Sobald ein Nachfolger gefunden ist, gibt der Kirchheimbolander den Vorsitz des SPD-Kreisverbands Donnersbergkreis ab. „Ich habe das gerne und mit Herzblut gemacht“, sagt Werner. Doch zum einen möchte er wieder ein bisschen mehr Zeit für die Familie haben, zum anderen fängt er ab September seinen neuen Job als Büroleiter bei der VG Kirchheimbolanden an.

„Ich musste schauen, in welches Ehrenamt ich am meisten Zeit investiere, und das war mit Abstand der SPD-Vorsitz“, begründet der 36-Jährige seine Entscheidung. Seit 2016 hatte Werner dieses Amt inne. „Die letzten Jahre sind gut für die SPD gelaufen und es ist nicht verkehrt, auf dem Höhepunkt zu gehen. Es hat viel Spaß gemacht“, blickt Werner zurück. Diese Zeit werde er in guter Erinnerung behalten. Jetzt nöchte er Platz für jemanden machen, der sich dem SPD-Vorsitz vollumfänglich widmen kann. Ein neuer Geschäftsführer soll wenn möglich bis Ende des Jahres gefunden werden.