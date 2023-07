Das bekannte Trio Smaragd gibt am heutigen Samstag, 8. Juli, erneut ein Konzert in der Mennonitenkirche auf dem Weierhof in Bolanden. Beginn ist um 20 Uhr.Gesa Wulfhorst (Flöte), Susan Doering (Violine) und Dieter Wulfhorst (Violoncello) spielen ein Programm mit dem Titel „Emigrant Journeys – Auswanderer-Reisen“. Im Mittelpunkt stehen an diesem Abend Titel von Komponisten, die ihr Land verlassen haben.

Das Programm sei auch für Kinder geeignet, teilt die Mennonitengemeinde mit. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird am Ausgang gebeten. Die Mennonitenkirche befindet sich in der Crayenbühlstraße 14. rhp