Die Musikerinnen Susanne Kemner (Violine) und Jessica Riemer (Klavier) sowie Cellist Hans Nasshan geben am Freitag, 15. November, ein Konzert in der Stadthalle in Kirchheimbolanden. Das Programm ist sehr vielfältig.

Das Klaviertrio präsentiert klassische und moderne Hits in verschiedenen Besetzungen. Zu Gehör kommen bei dem Konzert beliebte Ohrwürmer wie „Der Schwan“ aus dem „Karneval der Tiere“, der „Türkische Marsch“ von Wolfgang Amadeus Mozart oder der „Ungarische Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms. Auf dem Programm stehen auch Melodien aus Kinofilmen wie „Cinema Paradiso“ und „Harry Potter“, Evergreens wie „Halleluja“ von Leonard Cohen oder der berühmte Czardas von Vittorio Monti.

Susanne Kemner, gebürtige Schwedin, gibt hauptberuflich Geigenunterricht an der Kreismusikschule Kaiserslautern und an der Lucie-Kölsch Jugendmusikschule Worms. Ihren Mann Hans Nasshan hat sie im Sinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern kennengelernt. Jessica Riemer ist Musiklehrerin in Kaiserslautern.

Das Konzert in der Stadthalle an der Orangerie am 15. November beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Büro der Stadthalle an der Orangerie Kirchheimbolanden, bei Officestar Enders in Kirchheimbolanden und online unter https://ticket-rheinpfalz.reservix.de.