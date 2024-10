Das Trio Klangcraft gastiert im Theater Blaues Haus am Sonntag, 13. Oktober, 19 Uhr. Sie bringen Songs mit Jazz-, Worldmusic- und Balkan-Beat-Einflüssen.

Das Klangcraft Trio mit Hermann Kock, Vroni Frisch und Manuel Seng verbindet hypnotische Grooves mit expressiven Kollektivimprovisationen und begeistert mit ihrer Spielfreude Kritiker und Publikum zugleich, verspricht der Veranstalter. Klangcraft sind mittlerweile bundesweit auf Tour.

Schlagzeuger Hermann Kock hat die ersten Topseller-Produktionen des Sagmeister Trios eingespielt. Rundfunkproduktionen und Touren unter anderem mit dem Wilson de Oliveira/Rainer Brüninghaus Quartett und Peter Gigers „World Family of Percussion“ zeigen daneben seine Klasse.

Starke Improvisationen

Bassistin Vroni Frisch hat an der Musikhochschule Mainz Bass und Komposition studiert und leitet eine eigene Bigband. Als Bassistin und Arrangeurin arbeitet sie unter anderem mit Frederik Köster. Sie ist, wie alle Klangcraft Musiker, in verschiedenen Genres aktiv und spielt in der Band der Pop Sängerin Mine. Der mehrfache Jugend-Musiziert-Preisträger Manuel Seng in der Sparte „Klassik“ gibt durch sein virtuoses Pianospiel dem Trio eine eigene Note. Starke Songs mit Jazz, World und Balkan Beat Einflüssen treffen auf ausgedehnte Improvisationen und starke Melodien.

2017 waren Klangcraft unter anderem Headliner bei der international renommierten Blues’n’Jazz-Rallye, Luxemburg. 2018 erfolgten die Release ihrer zweiten CD sowie Produktionen für den Hessischen Rundfunk, SWR-TV und Festivalauftritte in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Franken, dem Saarland, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. 2022 gastiert Klangcraft im Hauptprogramm der internationalen Jazzfestivals Neubrandenburg und St. Wendel.

Info

Eine Kartenvorbestellung ist möglich unter karten@blaues-haus-ev.de.