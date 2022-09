Der diesjährige Hitzesommer hat es wohl dem Letzten klargemacht: Im ohnehin wasser- und in der Altstadt auch schattenarmen Kibo werden öffentliche Trinkwasserbrunnen als Durstlöscher gebraucht. Nachdem ein erster Antrag der Stadtratsfraktion „Wir für Kibo“ zur Einrichtung solcher Brunnen aus dem Jahr 2019 versickert war, gab es nun beim zweiten Anlauf durchweg positive Resonanz im Stadtrat.

Dass Trinkwasserbrunnen wichtiger Bestandteil kommunaler Hitzeaktionspläne und damit der Gesundheitsvorsorge wären, überdies Durstigen ihr Wasser kostenlos spenden und umweltverträglicher sind als Wasser in Plastikflaschen, leuchtete ein. Stadtbürgermeister Marc Muchow kündigte an, dass bei der Etablierung eines Weinstandes mit Wasseranschluss auf dem Römerplatz ein solcher Brunnen gleich mit errichtet wird. Bis vor einigen Jahren hatte es auf dem Platz schon einmal einen Trinkwasserbrunnen gegeben, Muchow führte unter anderem hygienische Bedenken für dessen Abbau an.

Im Stadtrat wurden nun weitere Standorte angesprochen, zum Beispiel Herrngarten und Maibaum. Muchow: „Wir fangen mit dem Römerplatz an und schauen, wie das angenommen wird.“ Dass es bei ein, zwei Standorten nicht bleiben könne, war hingegen für Thomas Bock (Wir für Kibo) bereits ausgemachte Sache. Der Antrag seiner Fraktion verwies auch auf das Förderprogramm des Landes „100 Trinkwasserbrunnen für Rheinland-Pfalz“.