Bürger in Münsterappel müssen ihr Trinkwasser ab sofort nicht mehr abkochen. Das haben die Verbandsgemeindewerke Nordpfälzer Land am Donnerstag mitgeteilt. Demnach wurde das am 8. August ausgesprochene Abkochgebot in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt aufgehoben.

Nach „umfangreichen Spülungen und Arbeiten am Wasserversorgungsnetz in der Ortsgemeinde Münsterappel“ sei es gelungen, „den Ursachenbereich einzugrenzen“. Allerdings stehen in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz noch weitere Arbeiten an, die nach wie vor eine Chlorung des Trinkwassers erfordern.

Für Aquarien sei das Wasser daher weiterhin nicht geeignet . Die Verbandsgemeindewerke wollen darüber informieren, sobald die Trinkwasserqualität „endgültig wiederhergestellt ist“.

Anfang August war festgestellt worden, dass der in der Trinkwasserversorgung festgelegte Wert an sogenannten coliformen Keimen im Ortsnetz Münsterappel leicht überschritten ist. Anwohner waren in den zurückliegenden vier Wochen angehalten, das Wasser vorsorglich zehn Minuten lang abzukochen, sofern sie es zum Trinken, Kochen oder der Zubereitung von Speisen und Getränken verwenden wollten.