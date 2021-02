Die Energieagentur Rheinland-Pfalz, die ihren Sitz in Kaiserslautern hat, warnt vor Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter der Agentur ausgeben. Vermutlich wollen die Täter so die Häuser und Lebensverhältnisse der Betroffenen ausspähen, teilt die Energieagentur mit.

Das Vorgehen der Unbekannten sei immer gleich: Die Betrüger rufen bei Bürgern in Rheinland-Pfalz an und geben vor, Mitarbeiter der Energieagentur zu sein, heißt es in einer Mitteilung. Auf diesem Weg wollen sie sich Einlass in Privathäuser verschaffen – beispielsweise unter dem Vorwand, die Heizung inspizieren zu wollen.

Auf die Masche aufmerksam geworden ist die Landesenergieagentur, weil sich Betroffene gemeldet haben. Man habe bisher nur einige Rückmeldungen bekommen, fürchte aber, dass die Dunkelziffer höher sei, teilte Pressesprecherin Dagmar Schneider auf Nachfrage mit. Die Geschäftsführung der Energieagentur, Michael Hauer und Christina Kaltenegger-Braun, hat inzwischen die Polizei eingeschaltet. Sie betont, dass die Mitarbeiter der Landesenergieagentur weder von sich aus Termine mit Bürgern vereinbaren noch Beratungen vor Ort wahrnehmen. Die Agentur unterstütze vielmehr Kommunen und Unternehmen bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutz und Energiewende. Die Energieagentur rät Betroffenen daher, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden, falls sich Unbekannte als Agentur-Mitarbeiter ausgeben und einen Vor-Ort-Termin vereinbaren möchten.

Dass Betrüger in andere Rollen schlüpfen, komme immer wieder vor, so die Energieagentur. So geben sich Kriminelle beispielsweise als in Not geratene Enkel aus, um insbesondere ältere Menschen, um ihr Geld zu erleichtern.