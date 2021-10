Gleich drei Fälle von Telefonbetrug sind der Polizei Kirchheimbolanden am Montag gemeldet worden – glücklicherweise blieben die Anrufe allesamt folgenlos.

In zwei Fällen hatte sich eine Frau als Verwandte ausgegeben. Einmal wurde das Gespräch auf Nachfrage des potenziellen Opfers beendet, im anderen Fall das Gerät an eine vermeintliche Polizeibeamtin weitergegeben. Diese erzählte von einem angeblich tödlichen Unfall, zur Abwendung der Strafe sei eine Zahlung von 40.000 bis 80.000 Euro erforderlich. Als die Angerufene zunächst ihren Sohn sprechen wollte, wurde ebenfalls aufgelegt.

Beim Versuch geblieben ist es auch, als sich ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft mehrfach bei einer Frau gemeldet hat – mit der Aufforderung, den Fernzugriff auf ihren PC freizugeben. Als sie angegeben hat, keinen Computer zu besitzen, sind weitere Anrufe ausgeblieben.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang einmal mehr, misstrauisch zu sein, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, aber als solche zunächst nicht erkennbar sind. Auf telefonische Geldforderungen – auch bei noch so inständigen Bitten – soll keinesfalls eingegangen, zudem sofort die Polizei informiert werden.