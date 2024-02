Bei der 16. „Kerchemer Tributenacht“ gibt es am Samstag, 2. März, in der Stadthalle an der Orangerie gleich zwei Bands zu erleben, die die Musik von Rocklegenden der 1980er-Jahre wieder aufleben lassen. Die Bands Juke Box Hero und Totomaniax feiern die Musik von Foreigner und Toto.

In der beliebten Serie der Tributenächte in Kirchheimbolanden, zu der schon Acts wie Still Collins, We Rock Queen, Bosstime und Abba Fever zu Gast waren, präsentiert die Stadt Kirchheimbolanden am Samstag, 2. März, in der Neuauflage Songs von zwei der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten in zwei eigenständigen Konzerten hintereinander.

Zunächst bringen Totomaniax die größten Hits von Toto und damit Evergreens wie „Africa“, „Hold The Line“, „Rosanna“ und „Georgie Porgie“ auf die Bühne, ehe die Band Juke Box Hero nach der Pause die Musik von Foreigner hochleben lässt. In ganz Europa unterdessen auf Tour, werden die Musiker Hits wie „Cold As Ice“, „I Wanna Know What Love Is“ und natürlich „Jukebox Hero“ spielen.

Freie Platzwahl

Die Konzertnacht ist teilbestuhlt. Es herrscht freie Platzwahl, jedoch bestehe kein Sitzplatzanspruch, sagen die Veranstalter. Einlass für das Doppelkonzert ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es vorab in der Stadthalle an der Orangerie, bei Officestar Enders sowie im Internet unter rheinpfalz.de/ticket.