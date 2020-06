Eigentlich machen sich Uli Maul, stellvertretender Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Münchweiler, und Florian Ruwwe, Öffentlichkeitsreferent des Blutspendedienstes, in jüngster Zeit ziemliche Sorgen: Das Blutspenden in Münchweiler wird in den letzten Jahren immer weniger besucht. Gerade die jungen Menschen fehlen, sagt Maul. Vergangenen Freitag kam es im Bürgerhaus aber ganz anders .

„Ich bin gerade völlig überrascht! So viele Erstspender hatten wir schon lange nicht mehr“, staunt Maul. Jeder Erstspender erhält ein Fläschchen Sekt, und davon hatte Maul zu wenig besorgt. Leider seien die Zahlen in den vergangenen Jahren rückläufig geworden: „Vor der Jahrtausendwende waren es gut 120 Spender. Mittlerweile sind es noch 50 Personen“, erzählt Ortsvereinsvorsitzender Jochen Lunk.

Lunk steht am Eingang des durch die neuen Bestimmungen vorgegebenen Schleusensystems und erklärt jedem Spender die Vorgehensweise. Das Ehepaar Rauth aus Börrstadt war bereits über hundert Mal zum Blutspenden da. Für sie ist es wichtig, zu helfen. Doch niemals würden sie ins Krankenhaus zur Spende gehen: Schließlich biete das Rote Kreuz die Geselligkeit beim anschließenden Essen. Das kann momentan zwar nicht angeboten werden. Stattdessen gibt es aber ein bereits gepacktes Essenspaket.

Spenderin war selbst schon auf Blut angewiesen

Genauso sieht es auch Sarah Thorn aus Imsbach. „Ich komme bereits zum 16. Mal. Als ich dann selbst eine Bluttransfusion gebraucht habe, wurde mir die Wichtigkeit so richtig vor Augen geführt“, sagt sie. Derzeit muss sich die junge Mutter beim Spenden allerdings mit ihrem Mann abwechseln: „Vor den neuen Bestimmungen konnten die Kinder der Spender mitkommen und haben miteinander gespielt. Jetzt darf man nur alleine kommen.“

Florian Ruwwe vom Blutspendedienst weiß, dass in den ländlichen Gebieten derzeit mehr gespendet wird als in den Städten. „Momentan geht auch keiner in den Krankenhäusern spenden. Selbst die Aussicht, dort statt Essen Geld für die Spende zu bekommen, erhöhe nicht die Spendenbereitschaft.

Um so erfreulicher sei es deshalb, dass in der jetzigen Zeit in Münchweiler wieder mehr Menschen zur Blutspende kommen. Erstspenderinnen Ronja Leonhardt (18) und Louise Zimmermann (18) haben mit ihren Freunden darüber geredet, warum diese sich nicht für das Blutspenden interessieren. „Einige haben Angst vor Spritzen. Andere sehen aber auch die Notwendigkeit nicht, und bei manchen ist es Unwissenheit. Wäre man in den sozialen Medien präsenter, dann würden auch mehr Leute kommen“, meinen die beiden.

Jan Wissmann aus Wartenberg-Rohrbach zum Beispiel ist Fußballer in Münchweiler und bereits zum dritten Mal dabei. Ein klares Zeichen haben einige junge Menschen am vergangenen Freitag also schon einmal gesetzt.