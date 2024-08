Ihre erste Schulwoche haben die neuen Erstklässler nun schon fast hinter sich. Die erste Aufregung hat sich gelegt, die ersten Hausaufgaben sind gemacht. Kreisweit ist die Anzahl der Schulanfänger im Vergleich zum vergangenen Jahr wohl leicht gestiegen. In den Verbandsgemeinden Eisenberg, Göllheim, Nordpfälzer Land und Winnweiler sind es in diesem Jahr insgesamt 586 Erstklässler; im Vorjahr waren es an diesen Schulen insgesamt noch 521. Aus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, wo 2023 noch 208 Kinder eingeschult wurden, liegen die Zahlen für das neue Schuljahr noch nicht vor.

Die meisten Kinder wurden erneut in Eisenberg eingeschult, 106 an der Zahl. Die kleinste erste Klasse gibt es diesmal an der Grundschule in Münsterappel, wo neun Schülerinnen und Schüler Lesen und Schreiben lernen. Den größten Anstieg im Vergleich zum vergangenen Jahr verzeichnet indes Winnweiler, wo 16 Kinder mehr eingeschult wurden. In Imsweiler sind es 25 statt zuletzt zehn, womit sich die Zahl mehr als verdoppelt hat. In Eisenberg sind es hingegen zwölf Kinder weniger als noch im Vorjahr. Insgesamt scheint sich aber der leichte Anstieg an Einschulungen fortzusetzen, der bereits in den vergangenen Jahren zu sehen war.