Nach dem „Corona-Re-Start“ im vergangenen Jahr wird die 1992 ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Donnersbergkreis“ auch 2023 fortgesetzt. Bei diesem Format haben Kreisbewohner die Möglichkeit, die Städte und Dörfer im Kreis näher kennenzulernen. Die Gemeinden laden hierbei zu einem Ortsrundgang sowie zu einem geselligen Austausch bei Speis und Trank ein. Der Auftakt für dieses Jahr findet am Freitag, 31. März, ab 14 Uhr in Obermoschel statt. Startpunkt ist auf dem Festplatz in der Bahnhofstraße. Für Programm und Bewirtung wird ein Kostenbeitrag von 14 Euro erhoben. Eine Anmeldung ist möglich bis 24. März bei der Kreisverwaltung unter Telefon 06352 710-239 oder per E-Mail an touristik@donnersberg.de.