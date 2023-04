Der Eisenberger Stadtteil Stauf ist am Freitag, 12. Mai, nächste Station der Reihe „Treffpunkt Donnersbergkreis“. Bei diesem Format haben Teilnehmer die Möglichkeit, die Städte und Dörfer im Kreis näher kennenzulernen. Die Gemeinden laden hierbei zu einem Ortsrundgang sowie zu einem geselligen Austausch bei Speis und Trank ein. Start in Stauf ist um 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus (Ebersteinstraße 14). Für Programm und Bewirtung wird ein Kostenbeitrag von 14 Euro erhoben. Eine Anmeldung ist möglich bis 5. Mai bei der Kreisverwaltung unter Telefon 06352 710-239 oder per E-Mail an touristik@donnersberg.de.