Nach zweijähriger Zwangspause wird die Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Donnersbergkreis“ des Donnersberg-Touristik-Verbandes fortgesetzt. Dabei haben die Kreisbewohner die Möglichkeit, die Orte und Dörfer im Donnersbergkreis näher kennenzulernen. Die Ortsgemeinden laden hierbei zu einem Ortsrundgang und zu einem geselligen Austausch bei Speis und Trank ein. Der erste Treffpunkt in diesem Jahr findet in Jakobsweiler statt und startet am Freitag, 5. August, um 14 Uhr am Bürgerhaus in der Schulstraße 4. Wer dabei sein möchte, kann sich bis zum 2. August unter Telefon 06352 710-239 oder touristik@donnersberg.de anmelden. Als Unkostenbeitrag für Programm und Bewirtung werden 14 Euro erhoben.