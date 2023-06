Der Treffpunkt Donnersbergkreis ist eine Veranstaltungsreihe bei dem die Kreisbewohner die Möglichkeit haben, die Orte und Dörfer im Donnersbergkreis näher kennenzulernen. Der dritte von fünf Treffpunkten in diesem Jahr findet in Imsbach statt. Beginn der Veranstaltung ist am Freitag, 30. Juni, um 14 Uhr, an der Gemeindehalle, Gienanthstraße 36. Anmeldung bis 23. Juni unter Telefon 06352 710-239 oder per E-Mail an touristik@donnersberg.de. Unkostenbeitrag 14 Euro.